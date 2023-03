FC Schalke 04: Abwehrhüne im Sommer ablösefrei – ER könnte die S04-Lösung für die zweite Liga sein

Der FC Schalke 04 kämpft erbittert um den Klassenerhalt in der Bundesliga. Für eine endgültige Entscheidung müssen Fans und Verein aber vermutlich bis zum letzten Spieltag warten. Peter Knäbel und Co. tun deshalb gut daran zweigleisig zu planen.

Im Falle eines Abstieges würden dem FC Schalke 04 vermutlich viele Spieler wegbrechen. Der finanziell gebeutelte Pottklub müsste dann erneut mit wenig Geld den Kader umkrempeln und konkurrenzfähig machen. Ein ablösefreier Zweitliga-Spieler mit viel Erfahrung könnte dem S04 dann durchaus weiterhelfen.

FC Schalke 04: Wahl als Alternative für S04?

Sowohl Moritz Jenz (ausgeliehen, mit Kaufplicht im Falle des Klassenerhaltes) als auch Maya Yoshida (Vertrag bis Saisonende, bei Klassenerhalt Option für ein weiteres Jahr) dürften bei einem Abstieg des S04 wohl weg sein. Die Qualität der beiden Innenverteidiger ist zu groß, um in der zweiten Bundesliga zu spielen – und finanziell dürfte es ebenfalls schwierig werden. Auch die Zukunft von Marcin Kaminski und Leo Greiml, die beide in der laufenden Saison verletzungsbedingt nahezu komplett fehlten, ist bei einem Abstieg völlig offen. Dementsprechend groß wäre der Bedarf an Innenverteidigern bei S04.

+++ FC Schalke 04: Bei Kral-Abschied – S04 hat Nachfolger schon im Visier +++

Ein möglicher Ersatz für Jenz und Co. könnte da eine bekannter Zweitligakicker sein: Hauke Wahl verkündete am Dienstag, dass er seinen auslaufenden Vertrag bei Holstein Kiel nicht verlängern wird. Der Defensivmann ist demzufolge im Sommer ablösefrei zu haben. Wahl spielt, mit einer dreijährigen Unterbrechung, seit 2012 für die Störche. Zwischen 2015 und 2018 kickte der gebürtige Hamburger unter anderem für den SC Paderborn, dem FC Ingolstadt und dem 1. FC Heidenheim.

Wahl wechselte im Alter von 17 Jahren aus der Jugend von Dynamo Dresden zur U19 Kiels und wurde in den vergangenen fünf Jahren zu einer echten Säule bei Holstein Kiel. Umso schwerer sei es für ihn gewesen, die Entscheidung, Kiel nach dieser Saison zu verlassen, zu treffen. „Ich habe den Verantwortlichen vor Kurzem schweren Herzens mitgeteilt, dass ich mich dazu entschieden habe, meinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern“, erklärt der 28-Jährige. „Das ist keine Entscheidung gegen Holstein Kiel oder für einen anderen Verein, sondern rein der Wunsch nach einer neuen Herausforderung“, fügte er hinzu.

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Langjähriger Kapitän und Leistungsträger

Wahl spielt seit 2015 in der 2. Bundesliga, stand insgesamt 207 Mal in der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands auf dem Rasen. Seit 2019 ist der 28-jährige Kapitän bei Holstein Kiel und wurde zu einer Institution in der Störche-Abwehr. Zum Ende der vergangenen und zum Anfang der laufenden Saison fehlte der Innenverteidiger einige Partien aufgrund einer Erkrankung am Pfeifferschen Drüsenfieber. Zuvor verpasste Wahl in drei Jahren nur ein einziges Spiel. Eine beachtliche Bilanz.

Mehr News zum S04:

Jetzt geht der langjährige Kiel-Kapitän also von Board und wagt eine neue Herausforderung in seiner Karriere. Ob Wahl in Liga zwei bleibt oder möglicherweise sogar in die erste Liga wechselt, ist unklar. Für den S04 wäre er wohl nur bei einem möglichen Abstieg als Innenverteidiger-Chef interessant. Vielleicht zieht es den gebürtigen Hamburger aber auch zurück in seine Heimatstadt – der HSV und St. Pauli wären grundlegend sicherlich interessiert an einem möglichen Transfer.