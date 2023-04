FC Schalke 04 in Alarmbereitschaft! Verliert S04 jetzt ausgerechnet IHN?

Das wäre ein herber Verlust! Der Abstieg vor zwei Jahren hat beim FC Schalke 04 einige Steine ins Rollen gebracht – auch auf den Chefposten. Die Knappen haben sich neu aufgestellt. Das gilt für den Trainer, die Vorstände aber auch für andere Schlüsselpositionen.

So eine ist auch die des „Direktors der Knappenschmiede und Entwicklung“. Diesen Posten hat beim FC Schalke 04 seit einiger Zeit Mathias Schober inne. Der Ex-Torwart leistet im Nachwuchsbereich gute Arbeit (hier mehr dazu) – und könnte nun vor einem Abgang stehen!

FC Schalke 04: Ex-Klub will Schober

Schober und Schalke – beide Seiten sind seit Langem verbunden. Schober war als Spieler selbst Teil der Knappenschmiede spielte anschließend viele Jahre für die Profis. Doch es gibt noch eine weitere alte Liebe – und die klopft jetzt bei ihm an. Die Rede ist von Hansa Rostock.

Dort musste vor einigen Wochen Sport-Boss Martin Pieckenhagen seinen Hut nehmen. Jetzt sucht Hansa einen Nachfolger. Wie die „Bild“ berichtet, soll Schober trotz seiner Tätigkeit beim FC Schalke 04 hoch im Kurs stehen.

Schober angetan?

Mehr noch: Schober, der 206 Profispiele für Rostock absolvierte, habe noch immer ein Herz für Hansa und könne sich einen Job in erster Reihe vorstellen. Beim FC Schalke 04 arbeitet er derzeit meist unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit.

Das macht seinen Job aber nicht weniger wichtig. Unter Schober gelang es der Knappenschmiede, zahlreiche Talente nach Gelsenkirchen zu locken oder langfristig zu binden. Wo in der Vergangenheit ein Loch klaffte, könnten bald auch dank seiner Arbeit neue Talente zu den Profis stoßen.

FC Schalke 04 muss sich etwas überlegen

Grund genug, dass bei den Entscheidern der Knappen bei einer solchen Nachricht die Alarmglocken klingeln sollte. Der Verlust des Chefs der Knappenschmiede wäre enorm und müsste umgehend aufgefangen werden.

Ob es allerdings so weit kommt, steht noch in den Sternen. Erst die kommenden Wochen, wenn der Spielbetrieb in den Jugendligen abgeschlossen ist, dürften Klarheit ans Licht bringen.