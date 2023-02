FC Schalke 04 träumt von rosiger Zukunft – weil ER einen richtig guten Job macht

Vielleicht blickt man beim FC Schalke 04 in einigen Jahren auf den 04. Mai 2021 zurück und sagt: Das war ein guter Tag. An diesem Datum übernahm Mathias Schober Direktor Knappenschmiede & Entwicklung die Verantwortung für den Nachwuchs.

Er folgte auf Peter Knäbel, der damals zum Sport-Vorstand aufgestiegen war. Die Knappenschmiede des FC Schalke 04 durchschritt zu dieser Zeit ein Tal. Doch nun träumt man von einer rosigen Zukunft – weil Schober vieles richtig macht.

FC Schalke 04: Sportlich voll dabei

Knapp zwei Jahre sind bald seit Schobers Amtsantritt vergangen. Dass die Nachwuchsabteilung der Knappen seitdem eine positive Entwicklung nimmt, lässt sich am leichtesten an den sportlichen Ergebnissen von U19 und U17 festmachen.

Die U19 liegt in der Juniorenbundesliga West lediglich zwei Punkte hinter Borussia Dortmund und dem 1. FC Köln. Die Meisterrunde ist noch erreichbar. Sogar noch besser steht die U17 als Tabellenführer der Weststaffel da. Elf Siege und ein Remis – es läuft beim Team von Trainer Onur Cinel. Die Titelverteidigung ist das große Ziel. Die B-Jugend des FC Schalke 04 gewann im letzten Jahr im Elfmeterschießen den Meistertitel – der erste U17- oder U19-Titel seit 2015.

Schober schnürt viele Coups

Schobers Wirken zeigt sich allerdings nicht nur in den Teamerfolgen. Vielmehr sind es die Einzelspieler-Deals, die seine Arbeit untermauern. So konnte er während seiner Amtszeit einige hoffnungsvolle Talente zum FC Schalke 04 lotsen. Tristan Osmani (U17) oder Kelsey Meisel (U19) sind bereits in ihrer ersten Saison Leistungsträger der jeweiligen Teams. Auch für die kommende Saison konnte man sich mit Zaid Amoussou-Tchibara ein Juwel aus Leverkusen schnappen.

Zudem gelingt es Schober auch, Verträge mit bestehenden Leistungsträgern des Jugendbereichs zu verlängern. So unterschrieben zuletzt Luca Podlech, Assan Ouédraogo (beide U19) oder Taylan Bulut (Kapitän U17) alle neue und vor allem langfristige Verträge.

FC Schalke 04: Jugendspieler auf dem Sprung

Aber die vielleicht wichtigste Nachricht: Durch Schobers Handeln steht so mancher Jugendspieler vor dem Sprung in den Profi-Kader. Das beste Beispiel ist Soichiro Kozuki, der im vergangenen Sommer für die U23 verpflichtet wurde, nun aber aus der Startelf des Bundesligateams nicht mehr wegzudenken ist. Auch Sidi Sané durfte schon sein Bundesliga-Debüt feiern.

Und die vielleicht heißeste Aktie ist Keke Topp. Der 18-Jährige, den Schober 2021 aus Bremen zum FC Schalke 04 holte, traf in der U19-Bundesliga in elf Spielen zehn Mal. Viele Fans hoffen, ihn schon bald bei den Profis zu sehen. Immerhin: Gegen Eintracht Frankfurt stand er zumindest schon mal im Kader.