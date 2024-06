FC Schalke 04 macht es offiziell! Wiedersehen mit Aufstiegsheld perfekt

Der FC Schalke 04 startet in die Saisonvorbereitung – dabei wird es zum Wiedersehen mit einem Aufstiegshelden kommen!

Die Saison 2021/2022 wird allen Schalker Fans noch in guter Erinnerung geblieben sein. Der direkte Wiederaufstieg in die Bundesliga und der Gewinn der Meisterschaft in Nürnberg schweißte Anhänger und Mannschaft wieder zusammen. Nun wird es zu einem Wiedersehen mit einem Aufstiegshelden kommen!

FC Schalke 04 trifft auf IHN

Was bereits von Seite des FC Midtjylland bekanntgegeben wurde, wurde jetzt auch von Königsblau bestätigt. Königsblau testet im diesjährigen Sommertrainingslager in Mittersill gegen den dänischen Meister. Dabei wird es zum Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten kommen: Martin Fraisl. Der Stammkeeper der Schalker Aufstiegsmannschaft spielt mittlerweile in Midtjylland und wird mit seinem Klub auf den S04 treffen.

Das Spiel wird am 10. Juli in Saalfelden stattfinden. Die mitreisenden Schalker Fans haben also in diesem Sommer die Chance, einen Aufstiegshelden noch einmal hautnah zu treffen. Fraisl selbst wird jedoch nicht mehr allzu viele ehemalige Teamkollegen antreffen. Lediglich Henning Matriciani, Marcin Kaminski und Ralf Fährmann gehören noch zum Schalker Aufgebot, dass vor zwei Jahren den Wiederaufstieg schaffte.

Zweiter S04-Test gegen ukrainischen Meister

Im zweiten Testspiel des FC Schalke 04 heißt der Gegner Dynamo Kiew. Die Begegnung gegen den ukrainischen Vizemeister findet am 13. Juli um 16 Uhr in Mittersill statt. Die Schalker Verantwortlichen haben sich also ein straffes Programm für das Trainingslager ausgesucht. Beide Kontrahenten könnten in der kommenden Spielzeit in der Champions League auflaufen.

S04-Coach Karel Geraerts erwartet seine Mannschaft derweil am Mittwoch (26. Juni) zum ersten Training der neuen Spielzeit. Am 8. Juli geht es dann ins Trainingslager nach Österreich.