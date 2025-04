FC Schalke 04: Premiere-League-Star plötzlich im S04-Trikot zu sehen – Fans machen große Augen

Die Chefetage des FC Schalke 04 dürfte sich aktuell intensiv mit den Planungen für die kommende Saison befassen. Bei einem Blick auf den Geldbeutel dürften Ben Manga, Youri Mulder und auch Frank Baumann allerdings wissen: Die Möglichkeiten auf dem Transfermarkt sind begrenzt.

Von den einstigen Neuzugängen, die dem FC Schalke 04 Ablösen in Millionenhöhe kosteten, ist der Revierklub inzwischen weit entfernt. Nun sorgt ein Star aus der Premier League jedoch für Schlagzeilen. Er ist plötzlich im Trikot des S04 zu sehen.

FC Schalke 04: Brentford-Keeper im Rost-Trikot

Gut viereinhalb Jahre spielte Frank Rost in Diensten von Schalke 04. In seinen insgesamt 196 Pflichtspielen zeigte der vierfache Nationalspieler Deutschlands starke Leistungen, avancierte teils sogar zum Kapitän. Die Leistungen des 51-Jährigen auf Schalke sind jedoch wohl auch dem ein oder anderen aktiven Spieler noch heute in Erinnerung geblieben.

Denn beim Tag des Fußballtrikots, den die Profimannschaft des Premier-League-Klubs FC Brentford jüngst intern veranstaltete, packten die Spieler ihr jeweils liebstes Retro-Jersey aus dem Kleiderschrank. Die Wahl von Stammkeeper Mark Flekken? Ein orangenes Torwarttrikot von Rost aus seiner Zeit bei Königsblau! Der 31-Jährige ließ sich stolz von den Kameras des Londoner Vereins ablichten.

Flekken vor Bundesliga-Rückkehr?

Eine Verbindung zwischen Flekken und Schalke gibt es derweil nicht. Möglicherweise dürfte dem Torwart jedoch die Farbe des Rost-Trikots direkt ins Auge gestochen sein: Als niederländischer Nationalspieler dürfte Flekken das knallige Orange sicher zusagen.

Beim FC Brentford spielt der frühere Freiburger derweil eine bockstarke Saison. Wie der Pay-TV-Sender „Sky“ berichtet, soll unter anderem Bayer Leverkusen auf die Leistungen des Niederländers aufmerksam geworden sein. Dazu kommt: Der Spieler soll einem Wechsel alles andere als abgeneigt sein.

Möglicherweise kommt es in den nächsten Jahren ja zum nächsten Aufeinandertreffen zwischen Flekken und Schalke 04.