FC Schalke 04: Wilmots-Worte lassen Fans aufschrecken – geht S04 ein großes Risiko ein?

„Schalke 04 und Champions League – das ist vorbei!“ Mit diesen Worten will Marc Wilmots auch die letzten königsblauen Träumer wachrütteln. Es wird höchste Zeit – denn man steckt mitten im Zweitliga-Abstiegskampf.

Bei seinen Planungen jedoch blickt auch der Sportdirektor ausschließlich nach oben. Wilmots spricht im WAZ-Interview vom Aufstieg – und zieht einen weiteren Abstieg des FC Schalke 04 trotz der brenzligen Situation nicht einmal in Betracht. Ein nicht unerhebliches Risiko, sollte es am Ende doch zur Katastrophe kommen.

FC Schalke 04: Wilmots plant nicht für die 3. Liga

Aufstieg? Davon traut sich auf Schalke schon lange keiner mehr zu sprechen. Schließlich steckt der S04 nach dem Abstieg erneut im Keller – nur wenige Punkte trennen die Knappen aktuell von der 3. Liga. Trotzdem gehen die Blicke am Berger Feld immer nach oben.

Auch beim neuen Sportdirektor. Marc Wilmots will Schalke zurück in die Bundesliga hieven. Lieber heute als morgen. Der „WAZ“ sagt der Belgier: „Meine Aufgabe ist es, den Kader so zu bauen, damit wir um den Aufstieg spielen können. Vielleicht in der nächsten Saison, vielleicht erst in zwei Jahren.“ Die Bundesliga, das stellt er klar, haben Verein und Fans schließlich verdient.

„Schauen nur nach Spielern für die 2. Liga“

Doch die Realität lautet Zweitliga-Abstiegskampf. Ob Wilmots den vollumfänglich angenommen hat? Manch einem Fan könnten bei dessen Ausführungen Zweifel kommen. Wilmots offenbart, dass mit dem Abstieg nicht geplant wird. Kaum ein Spieler hätte im Katastrophenfall noch einen gültigen Vertrag, verrät er. Nicht einmal er selbst. „Aktuell schauen wir auf dem Markt nur auf Spieler für die kommende Zweitligasaison.“

Mit dem „Worst Case“ setzt er sich bislang also nicht auseinander. Dabei läuft die Kaderplanung bereits auf Hochtouren. Sollte der FC Schalke 04 noch tiefer im Sumpf versinken, müsste blitzschnell ein Drittliga-Plan her. Der S04 stünde blank da – hätte allerdings noch ganz andere Probleme. Der ganze Verein müsste auf links gedreht werden – und hätte nichts mehr mit dem FC Schalke zu tun, das man kennt.

Alle Aussagen von Wilmots kannst du hier im großen WAZ-Interview lesen.