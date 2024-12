FC Schalke 04: Rückkehr geplatzt! Bittere Nachricht ist offiziell

Über zwei Jahre ist es her, da stand Manuel Neuer letztmals in der Veltins-Arena zwischen den Pfosten. Mit dem FC Bayern München konnte er den FC Schalke 04 am 12. November 2022 2:0 besiegen. Es sollte für einige Zeit die letzte Rückkehr an alte Wirkungsstätte sein.

In derselben Saison stieg der FC Schalke 04 abermals in die 2. Bundesliga ab. Bekanntermaßen konnte sich der Verein von diesem Absturz bisher nicht erholen. Dennoch hätte Neuer jetzt in die Veltins-Arena zurückkehren sollen. Doch diese Pläne muss er über den Haufen werfen.

FC Schalke 04: Bayern München zu Gast

Am Dienstag (10. Dezember) ist der FC Bayern München zu Gast im Schalker Stadion. Auf dem Programm steht die Champions-League-Begegnung mit Schachtar Donezk. Wegen des Kriegs in der ukrainischen Heimat trägt der Klub seine „Heimspiele“ in der Königsklasse in Gelsenkirchen aus.

Für S04 hat das einen netten Nebeneffekt. Der finanziell chronisch klamme Klub kann sich pro CL-Abend über bis zu zwei Millionen Euro Einnahmen freuen. Und gegen den FC Bayern München, das ist klar, dürfte das Stadion des FC Schalke 04 rappelvoll sein.

Neuer mit schwerer Verletzung

Von der Atmosphäre wird Manuel Neuer allerdings nichts mitbekommen – zumindest nicht auf dem Feld. Der Bayern-Keeper kann nämlich nicht spielen! Das verkündete sein Trainer Vincent Kompany im Vorfeld der Partie.

Demnach habe sich der Torwart einen Rippenbruch zugezogen. Ob er in diesem Jahr überhaupt nochmal spielen kann, ist derzeit unbekannt. Bereits am Bundesliga-Wochenende gegen Heidenheim hatte er pausieren müssen.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Seine Verletzung resultiert aus einem bitteren Fehltritt beim Pokal-Aus gegen Leverkusen. Dort war er früh aus seinem Tor geeilt, hatte statt dem Ball aber Jeremie Frimpong abgeräumt. Als „Belohnung“ gab es die Rote Karte und schmerzende Rippen.

FC Schalke 04: Vorletztes Spiel?

Das Duell zwischen Donezk und Bayern könnte das vorletzte CL-Spiel in der Veltins-Arena sein. Im Januar kommt dann noch Stade Brest vorbei. Um weitere Spiele in der Königsklasse zu bestreiten, müsste Donezk am Ende der Gruppenphase mindestens 24. sein.