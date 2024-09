FC Schalke 04 auf Trainersuche – wird DAS zum ernsten Problem?

Wer tut sich Schalke noch an? Diese Frage stellt sich immer wieder, doch im Endeffekt gibt es noch genügend Trainer, die sich der Herausforderung stellen. Die „Strahlkraft“ ist immer noch da, auch wenn die sportliche Situation und das Portemonnaie die ganz großen Star-Lösungen längst nicht mehr zulässt.

Einen neuen Trainer wird der FC Schalke 04 mit Sicherheit finden. Allerdings könnte eine Sache dabei zu einem ernsten Problem werden: der Umgang von Kaderplaner Ben Manga mit Ex-Trainer Karel Geraerts. Der öffentliche Zoff der beiden könnte für den ein oder anderen abschreckend sein.

FC Schalke 04: Wird Mangas Kritik zum Problem?

Lange blieb es nicht ruhig auf Schalke. Zu Beginn der Länderspielpause kritisierte Ben Manga die Aufstellung von Trainer Karel Geraerts öffentlich. Er forderte den Einsatz der jungen Innenverteidiger Felipe Sanchez und Martin Wasinski. Geraerts gefiel das überhaupt nicht, schoss öffentlich zurück.

+++ FC Schalke 04: Manga-Kumpel auf den Trainerstuhl? ER könnte ein heißes Thema werden +++

Ein klärendes Gespräch gab es nach den öffentlichen Aussagen zunächst nicht. Ben Manga verweilte ein paar Tage im Urlaub, die Angelegenheit blieb ungeklärt. Erst nach über eine Woche gab es dann ein kurzes Gespräch (Hier mehr!).

Manga-Kritik könnte abschreckend wirken

Seit dem 3:5 gegen Darmstadt ist der Zoff nun Geschichte, denn Geraerts ist nicht mehr Trainer des FC Schalke 04. Die öffentliche Kritik von Manga an der Aufstellung des Trainers dürfte aber beim ein oder anderen Kandidaten in Erinnerung bleiben.

Das könnte dich auch interessieren:

Wenn Trainer das Gefühl haben, die sportliche Leitung könnte sich in ihr Hoheitsgebiet – und das ist nun mal die Aufstellung – einmischen, reagieren sie in der Regel allergisch. Mangas Vorgehensweise könnte also den ein oder anderen Kandidaten abschrecken.