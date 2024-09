FC Schalke 04: Manga-Kumpel auf den Trainerstuhl? ER könnte ein heißes Thema werden

Beim FC Schalke 04 läuft die Suche nach einem Nachfolger nach einem neuen Trainer. Karel Geraerts musste seinen Platz an der Seitenlinie nach der 3:5-Pleite gegen den SV Darmstadt räumen, jetzt soll ein Ersatz her.

Namen schwirren einige rund um die Veltins-Arena, konkret wurde es bislang aber noch nicht. Die Entscheidung, wer den FC Schalke 04 übernimmt, wird zum Großteil von Ben Manga getroffen. Es könnte also gut sein, dass ein Trainer kommt, zu dem der Kaderplaner des S04 eine engere Verbindung hat. DER WESTEN hat sich in der Vergangenheit von Manga auf die Suche begeben. Ein Kandidat lässt sich finden. Er dürfte auch den Schalke-Fans gefallen.

FC Schalke 04: Neuer S04-Trainer aus Mangas Vergangenheit?

Valerien Ismael, mit dem Manga zuletzt in Watford zusammenarbeitete, soll nicht zur Verfügung stehen (hier mehr!). Er ist allerdings auch nicht der einzige Coach, der infrage kommen könnte. Während Mangas Zeit in Frankfurt hießen die Cheftrainer Niko Kovac, Adi Hütter und Oliver Glasner. Hütter (AS Monaco) und Glasner (Crystal Palace) sind nicht auf dem Markt, Kovac dürfte zu teuer sein.

Beim VfB Stuttgart (2012 bis 2016) arbeitete er unter anderem mit Bruno Labbadia, Thomas Schneider, Huub Stevens, Armin Veh und Jürgen Kramny zusammen. Bis auf Labbadia dürfte hier niemand ernsthaft infrage kommen. Ex-Schalke-Coach Stevens hat eine Rückkehr längst ausgeschlossen.

Gehen wir noch weiter zurück, kommt Mangas Zeit bei der TSG Hoffenheim. Dort waren Holger Stanislawski (mittlerweile Rewe-Marktleiter), Markus Babbel (Sky-Experte) und Marco Pezzaiuoli im Amt. Von Pezzaiuoli und Manga kreuzten sich die Wege erneut in Frankfurt, doch der 55-Jährige ist aktuell Kaderplaner bei Istanbul Basaksehir. Und auch aus Mangas Zeit bei Alemannia Aachen lässt sich kein wirklich geeinigter Kandidat finden.

ER könnte ein Thema werden

Lohnen könnte sich ein Blick auf Mangas sportlicher Heimat. Der Kaderplaner vom FC Schalke 04 ist im Rhein-Kreis Neuss groß geworden. Er kickte in seiner Jugend unter anderem beim VfR Neuss, ehe er zu Fortuna Düsseldorf wechselt. Und bei jenem VfR Neuss wurde auch eine Trainer-Legende groß: Friedhelm Funkel. Er spielte und trainierte den früheren Zweitligisten, der inzwischen bis in die Kreisliga B abgestürzt ist.

Funkel wäre ein Kandidat, den sich auch viele Schalke-Fans gut vorstellen könnten. Er hat bis zuletzt bewiesen, dass er es draufhat, mit schwierigen Situationen umgehen und junge Spieler fördern kann. Funkel ist inzwischen 70 Jahre alt, ans Aufhören denkt er aber noch nicht. „Ich lasse alles auf mich zukommen und schließe nicht aus, noch einmal etwas zu machen“, sagte er kürzlich im „Sport1“-Interview.

Zwei weitere Kandidaten aus Mangas Umfeld gäbe es noch: Markus Anfang und Dimitrios Grammozis zählen zu seinen engen Kumpels. Anfang ist erst seit Sommer beim 1. FC Kaiserslautern im Amt und damit kein Thema. Grammozis war von März 2021 bis März 2022 noch Schalke-Trainer. Ein erneutes Engagement scheint so gut wie ausgeschlossen.