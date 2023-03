FC Schalke 04: Ex-S04-Talent Thiaw im Höhenflug – jetzt wird er DAMIT belohnt

Im vergangenen Sommer ist Malick Thiaw vom FC Schalke 04 zum AC Mailand gewechselt. Beim italienischen Meister sollte der Defensivmann eigentlich an seine Leistungen aus seiner Zeit bei den Königsblauen anknüpfen, konnte dies allerdings über weite Strecken der Hinrunde nicht machen.

Nun erlebt das ehemalige Talent des FC Schalke 04 einen echten Höhenflug bei seinem neuen Klub. Aus diesem Grund hat er nun eine besondere Auszeichnung erhalten.

FC Schalke 04: Thiaw zum MVP des Monats gewählt

Wie der AC Mailand auf seinen Vereinskanälen bekannt gegeben hat, wurde Malick Thiaw zum Rossoneri-MVP des Monats Februar gewählt. Diesen Titel hat der Defensivmann nach einer Fan-Abstimmung erhalten, in welcher er sich gegen seine Teamkollegen durchgesetzt hat.

Nach seinen Startschwierigkeiten in Italien hat sich der deutsche Verteidiger zuletzt stark formverbessert gezeigt. In der gesamten Zeit, in der er im Februar auf dem Feld gestanden hat, hat der AC Mailand nicht ein einziges Gegentor hinnehmen müssen. Hinzukommt, dass der ehemalige Schalker mit elf gewonnenen Zweikämpfen im zweiten Monat des Jahres die beste Quote aller Serie-A-Verteidiger gehabt hat.

Fans feiern den Ex-Schalker

In der gesamten Hinrunde absolvierte Thiaw nur vier Spiele für den italienischen Meister. Fünf weitere sind dann alleine im Februar hinzugekommen, was auch mit einer Leistungssteigerung zu tun hatte.

Für seine aktuelle Form und wegen seinen Auftritten in den Spielen wird der ehemalige Schalker von den Fans der Rossoneri gefeiert. „So verdient! Hoffentlich hält er dieses Niveau und darüber hinaus“, schreibt ein Anhänger auf Twitter. „Thiaw ist absolut phänomenal“, ergänzt ein anderer.