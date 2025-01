FC Schalke 04 – Magdeburg: DFB-Entscheidung steht! Van Wonderen schreckt sofort auf

Wieder einmal steht ein Topspiel mit königsblauer Beteiligung an. Am Samstagabend trifft der FC Schalke auf Magdeburg. Zwei der formstärksten Teams der zweiten Liga wollen ihre jeweiligen Serien ausbauen.

Zusätzlich steckt Magdeburg vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 dick im Aufstiegsgeschäft. Es winkt sogar der Sprung an die Tabellenspitze. Klar, dass da auch der DFB einen erfahrenen Schiedsrichter entsenden möchte. Doch die Entscheidung des Verbands schreckt vor allem Kees van Wonderen auf.

FC Schalke 04: Bitteres Arena-Debüt

Rückblick auf den 26. Oktober 2024: Seit einigen Tagen ist Kees van Wonderen bei den Knappen im Amt. Er hatte Karel Geraerts beerbt. Die S04-Premiere war beim 0:1 in Hannover bereits in die Hose gegangen. An jenem Tag stand für den Niederländer das Heimdebüt in der Veltins-Arena an.

Ein Spektakel wurde die Partie allemal. Beide Teams gingen die Begegnung mit offenem Visier an. Insgesamt fielen sieben Tore – allerdings zu Ungunsten der Knappen. 3:4 verlor Schalke. Zudem stellte Schiedsrichter Patrick Alt Felipe Sanchez mit Gelb-Rot vom Platz. Ein bitteres Heimdebüt für van Wonderen.

Alt pfeift Schalke erneut

Beim Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Magdeburg kommt es jetzt auch zu einem Wiedersehen mit Patrick Alt. Wie der DFB verkündete, agiert der 39-Jährige erneut als Spielleiter in der Veltins-Arena.

Für Alt ist es insgesamt erst die dritte Leitung eines Pflichtspiels der Knappen. Neben dem 3:4 gegen Fürth war er einst 2016 in der ersten Pokalrunde der Knappen in Villingen (4:1-Sieg) im Einsatz.

Gewarnt sein sollten allerdings alle Spieler. Denn Alt zückte in der aktuellen Saison nicht nur gegen Schalkes Sanchez die Rote Karte. In bisher sieben Zweitliga-Einsätzen sprach er gleich vier Platzverweise aus.

FC Schalke 04 schielt gegen Magdeburg nach oben

Unabhängig davon wollen die Knappen ihre Ungeschlagen-Serie natürlich ausbauen. Mit einem Sieg winkt der Sprung auf Platz 10 – und damit das endgültige Verlassen der Abstiegsregion. Und bis Magdeburg wären es dann auch nur noch fünf Punkte…