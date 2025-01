FC Schalke 04: Hoffnung endgültig dahin – ausgerechnet der BVB ist schuld

Bis zum letzten Moment hatte man beim FC Schalke 04 die „neue“ Champions League verfolgt. Sportlich ist man vom internationalen Geschäft seit Jahren meilenweit weg. Dennoch zog in dieser Saison wieder Königsklassen-Wind durch Gelsenkirchen.

Der Grund dafür: Schachtar Donezk. Der Verein aus der Ukraine trägt seine internationalen Heimspiele bekanntermaßen in der Veltins-Arena aus. Gleich viermal vermietete der FC Schalke 04 sein Stadion an den Verein. Damit ist jetzt aber Schluss.

FC Schalke 04: Donezk scheidet aus

Atalanta Bergamo war zu Gast, der FC Bayern München mit Manuel Neuer, die Young Boys Bern und letzte Woche Stade Brest. Das waren die vier Spiele in der Champions League, die Donezk auf Schalke austrug. Seit Mittwochabend ist klar: Es werden keine mehr dazu kommen.

Dafür hätte Schachtar mindestens in die Playoffs kommen müssen oder anders gesagt 24. werden. Allerdings hatte sich schon vor dem letzten Spieltag angedeutet, dass das eine harte Nuss werden würde. Und so war es ausgerechnet der Erzrivale des FC Schalke 04, Borussia Dortmund, der Donezks Europa-Traum beendet.

Der BVB setzte sich gegen die Ukrainer souverän mit 3:1 durch. Nach einer Zwei-Tore Führung zur Halbzeit brachte Dortmunds Keeper Gregor Kobel mit einem leichtsinnigen Fehler kurz Spannung rein. Am Ende sorgte Ramy Bensebaini für den Endstand.

Schalke gehen Einnahmen flöten

Traurig für Donezk, bitter für Schalke. Denn so entgehen dem Pott-Klub weitere Einnahmen, die man dankend angenommen hätte. Denn die Vermietung des eigenen Stadions ist ein lukratives Nebengeschäft, dass man gerne nutzt. Egal ob andere Fußballspiele, Konzerte oder Biathlon – auf Schalke kann man fast alles machen.

Damit bleibt es in dieser Saison bei vier Gastspielen Schachtars und Einnahmen für den FC Schalke 04 von um die zwei Millionen Euro. Immerhin: Derzeit verhandeln beide Klubs, ob man die Arena-Miete auch in der nächsten Saison vereinbaren will.