FC Schalke 04: Neue Identifikationsfigur? ER macht die S04-Fans verrückt

Besonders die zweite Halbzeit zwischen dem Hamburger SV und dem FC Schalke 04 dürfte den Knappen-Fans noch lange im Kopf bleiben. Eine scheinbar hoffnungslose Partie drehte S04 noch um, konnte zumindest einen Punkt ergattern. Während die Gäste also einen Erfolg feierten, gab es beim HSV tags darauf den großen Trainerknall (hier mehr dazu lesen).

Begeistert von dem Spiel dürfte auch Luca Podlech gewesen sein. Der Nachwuchskeeper trainiert seit dieser Saison mit den Profis des FC Schalke 04. Doch seine Verbindung zum Verein geht noch viel weiter, wie er an diesem Wochenende unter Beweis stellte.

FC Schalke 04: Keeper verfolgt Spiel im Block

Auch wenn Podlech bei den Profis mittrainiert, spielt er weiterhin für die U23. Hinter Justin Heekeren, Ron-Thorben Hoffmann und Michael Langer ist er nur Torwart Nummer 4. So gehörte er auch am Samstag gegen den HSV nicht zum Spieltagskader. Was macht man da als Spieler? Man reist trotzdem in den Norden!

Wie Podlech in einer Instagram-Story zeigte, verfolgte er das Spiel live aus dem Gästeblock! Der Keeper gesellte sich zu den hartgesottenen Schalkern und feuerte seine Kameraden an. Den Post garnierte der Spieler des FC Schalke 04 mit zwei blau-weißen Herzen.

Heekeren verrät irres Detail

Ein Spieler, der gleichzeitig Fan ist – das sieht man beim S04 natürlich gerne. Um seine Liebe zu den Knappen macht Podlech kein Geheimnis. Als gebürtiger Gelsenkirchener ist es natürlich auch nicht verwunderlich, welchem Fußballverein er verfallen ist.

Sein Keeper-Kollege Justin Heekeren offenbarte anschließend sogar noch ein irres Detail. „Er ist Schalker durch und durch, hat sogar ein Schalke-Tattoo auf dem Oberschenkel“, verriet der Stammkeeper von S04 gegenüber der „WAZ„.

FC Schalke 04: Neuer Fanliebling?

Keine Frage, dass das bei den Fans des Vereins natürlich riesig ankommt. „Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen“, schreibt ein Anhänger beispielsweise auf „X“. Sollte Podlech seinen Weg bei den Knappen fortsetzen, könnte er zweifelsohne zu einem richtigen Liebling werden.

Podlech spielt seit mittlerweile acht Jahren bei seinem Herzensverein. Der FC Schalke 04 holte ihn 2016 in die Knappenschmiede. Über diverse Nachwuchsteams hat er sich bis zu den Profis hochgearbeitet.