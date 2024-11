Schalke 04: Trainer-Knall nach HSV-Duell! Jetzt ist es vorbei

Achtungserfolg für Schalke 04: Nach zuletzt turbulenten Wochen landete die Mannschaft von Trainer Kees van Wonderen beim Hamburger SV ein 2:2-Unentschieden. Der S04 holte dabei sogar einen 0:2-Rückstand auf.

Während man das Ergebnis bei Schalke 04 wohl als Punktgewinn bezeichnen darf, herrscht auf der anderen Seite Ernüchterung. Im Aufstiegsrennen hat der HSV einmal mehr Punkte liegen lassen. Nun haben die Hanseaten Konsequenzen gezogen – es ist vorbei!

Nach Duell gegen Schalke 04: HSV feuert Baumgart

Das Spiel gegen Schalke wurde bereits als Endspiel für HSV-Trainer Baumgart betitelt, am Ende hat es sich wohl als ein solches bewahrheitet: Wie der Verein am Tag nach dem Unentschieden gegen S04 bekannt gegeben hat, ist Steffen Baumgart als Übungsleiter des Traditionsklubs freigestellt worden.

Bereits am Abend nach dem Spiel hatte HSV-Sportdirektor Claus Costa ein Bekenntnis zu Baumgart vermieden, stattdessen wurde intern über die kurzfristige Zukunft des Hamburger Trainerpostens diskutiert. Letztendlich fiel die Entscheidung gegen Baumgart – und das, obwohl sich Klub-Boss Stefan Kuntz noch vor der Länderspielpause gegen eine Freistellung des 52-Jährigen entschieden haben soll.

Assistenzcoach übernimmt interimsweise

Während auch Baumgarts Co-Trainer Kevin McKenna und Rene Wagner gehen müssen, wird Assistenztrainer Merlin Polzin zunächst interimsweise übernehmen. Gerüchte über einen möglichen Nachfolger von Steffen Baumgart gibt es indes noch nicht. Gut möglich also, dass Polzin am nächsten Sonntag (1. Dezember) in Karlsruhe noch an der Seitenlinie stehen wird.

Trotz der jüngsten Entlassung sind die Aufstiegsplätze für den HSV weiter in greifbarer Nähe. Der Rückstand auf Tabellenführer Paderborn beträgt derzeit nur vier Punkte. Es ist also weiter alles drin für den HSV im Kampf um den langersehnten Aufstieg in Liga eins.