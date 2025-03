FC Schalke 04: Irre Karius-Show lässt alle ausrasten – der reagiert nach Abpfiff überraschend

So kann man mal sein Debüt geben! Am Freitagabend (28. Februar) stand Loris Karius erstmals für den FC Schalke 04 auf dem Platz. Eine Entscheidung, die sich gleich voll auszahlte.

Der Keeper zeigte zahlreiche Paraden, hielt wie beim FC Schalke 04 gefordert auch ein paar „unhaltbare“ Bälle. Fans und Mitspieler versetzte er damit komplett in Ekstase. Nach dem Spiel reagierte der Mann des Spiels selbst überraschend nüchtern.

FC Schalke 04: Karius sichert Sieg

Es dürfte wohl das Bild des Spieltags für die Knappen sein. In der 89. Minute stürmten die Mitspieler auf Loris Karius zu, schrien ihn vor Freude an, bildeten beinahe eine Jubel-Traube. Mit einer spektakulären Doppelparade hatte der Keeper kurz zuvor den späten Ausgleich der Preußen verhindert.

Zunächst wehrte er einen aus kurzer Distanz abgefälschten Schuss mit einem starken Reflex ab. Den Nachschuss lenkte er anschließend ebenfalls noch an die Latte. Es waren nicht die einzigen Paraden, die die neue Nummer 1 des FC Schalke 04 auf das Feld zauberte. Schon in der ersten Halbzeit hatte er mit einer Monster-Parade den Rückstand verhindert.

Fans überhäufen Karius mit Lob

Auch wenn letztlich das Tor von Pape Meissa Ba die drei Punkte brachte, waren sich alle einig: Karius ist der Mann des Spiels. Ohne ihn hätte Schalke zum Zeitpunkt des Ba-Tores bereits hoffnungslos hinten gelegen.

Entsprechend überschlugen sich die Fans im Netz mit Lobeshymnen. „Man of the Match, Loris Karius. Überragendes Debüt nach so langer Zeit ohne Pflichtspiel. Herausragende Paraden, gute Ausstrahlung und immer aufmerksam“, kommentierte ein Fan beispielhaft bei „X“.

FC Schalke 04: Karius gibt sich sehr sachlich

Es wäre wohl nur verständlich gewesen, hätte Karius am TV-Mikrofon nach seiner Leistung ähnlich euphorisch reagiert. Immerhin war es für den Keeper das erste Spiel nach über einem Jahr Pause. Doch anders als kurz zuvor auf dem Feld gab sich Karius nach dem Adrenalinschub der letzten Minuten bei Sky sehr ruhig, reflektiert und gesammelt. Von Euphorie und Überschwang keine Spur.

„Für einen Torwart ist es immer gut, wenn er sich auszeichnen kann. Am Ende stand ich dafür heute auch im Tor“, sagt Karius ganz nüchtern. „Das ist mein Job, ich wäre enttäuscht, wenn ich die Bälle nicht halten würde. Aber für ein Debüt war es schon ordentlich.“ In den Ohren der meisten Fans des FC Schalke 04 wohl eine komplette wie überraschende Untertreibung.