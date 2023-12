FC Schalke 04: Bundesliga-Profi gegen Misere? ER könnte einen Gedanken wert sein

Die Hinrunde ist beendet. Der FC Schalke 04 hat nun Zeit seine Wunden zu lecken und sich für die Rückrunde besser aufzustellen. Klar ist: Der Kader soll sich in der Winterpause verändern, S04 sucht nach Verstärkung – und auch Leihen sind wieder ein ernsthaftes Thema bei Königsblau.

Ein Spieler, der für eine Leihe infrage kommen könnte, wäre Julian Justvan von der TSG Hoffenheim. Der offensive Mittelfeldspieler ist definitiv ein Typ, der für die Verantwortlichen des FC Schalke 04 ein Gedanken wert sein könnte.

FC Schalke 04: Justvan könnte eine Option sein

Für 1,5 Millionen Euro Ablöse wechselte Julian Justvan im vergangenen Sommer vom SC Paderborn zur TSG Hoffenheim. „Julian hat in der 2. Liga beim SC Paderborn durch starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist sehr schnell, technisch stark und die für seine Position herausragende Quote bei den Torbeteiligungen spricht für sich“, sagte TSG-Manager Alexander Rosen damals.

Justvan sollte bei Hoffenheim die „Rolle des Herausforderers“ übernehmen. „Ich traue ihm zu, dass er in der neuen Spielzeit eine echte Überraschung werden kann“, so Rosen. Bis dato ist dies aber noch überhaupt nicht der Fall. Der 25-Jährige kommt in der Bundesliga gerade einmal auf drei Kurzeinsätze, stand häufig gar nicht erst im Kader. Zuletzt spielte er sogar in der Regionalliga für Hoffenheims U23.

Julian Justvan spielt bei der TSG Hoffenheim noch überhaupt keine Rolle. Foto: IMAGO/Eibner

Leihe als Ausweg?

Richtig happy über diese Entwicklung dürfte niemand sein – weder Hoffenheim noch Justvan selbst. Der 25-Jährige besitzt einen Vertrag bis 2027, so schnell aufgeben wird man ihn sicher nicht. Aber: Justvan braucht Spielzeit, um sich weiterzuentwickeln. Für die TSG Hoffenheim könnte es deshalb eine Alternative sein, den offensiven Mittelfeldspieler zu verleihen.

Bislang wird Justvan zwar noch nicht mit dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht, der Offensiv-Mann könnte für Andre Hechelmann und Co. aber einen Gedanken wert sein. Der 25-Jährige bringt die Erfahrung von 96 Spielen in der 2. Bundesliga mit. In seiner letzten Saison bei Paderborn erzielte er in 34 Spielen fünf Tore und bereitete acht weitere Treffer vor. Er könnte für die Schalker ein belebendes Element in der Offensive sein.