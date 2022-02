FC Schalke 04: Ex-S04-Profi darf ausgerechnet HIER plötzlich vom großen Wunder träumen

Gelingt diesem ehemaligen Spieler des FC Schalke 04 etwa das ganz große Wunder?

2008 war der Torhüter aus der Jugend von Preußen Münster in die U19 des FC Schalke 04 gewechselt. Von 2010 bis 2014 zählte er zum Profikader der Königsblauen.

Ex-Schalke-Keeper in den Niederlanden

In der Saison 2011/12 wurde er sogar zum Stamm-Keeper des FC Schalke 04, als Ralf Fährmann sich einen Kreuzbandriss zuzog und für fast die gesamte Spielzeit ausfiel. Weil er sich in den Folgejahren jedoch nicht mehr als Nummer 1 bei S04 etablieren konnte, folgte 2014 der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf.

Die Rede ist von Lars Unnerstall. Der Torwart stand anschließend bis 2017 zwischen den Düsseldorfer Pfosten, dann suchte er sein Glück in den Niederlanden – zunächst zwei Jahre bei VVV Venlo, dann zwei Jahre bei der PSV Eindhoven.

Seit dieser Saison steht der ehemalige Keeper des FC Schalke 04 bei Twente Enschede unter Vertrag. Und dort könnte er in dieser Spielzeit ein Teil eines großen Wunders werden.

Twente als Vorbild für Schalke?

Bis vor etwa zehn Jahren zählte Twente Enschede zu den Top-Teams in den Niederlanden. Regelmäßig mischte der Verein in der Champions League und Europa League mit. Der größte Erfolg war zweifelsohne der Gewinn der Meisterschaft im Jahr 2010.

Dann folgte ein rasanter Absturz, der 2018 im Abstieg in die 2. Liga gipfelte. Twente schaffte den direkten Wiederaufstieg und kämpfte in den beiden vergangenen Saisons in der Eredivisie gegen den Abstieg – mit Erfolg. Enschede schloss die beiden zurückliegenden Spielzeiten auf dem 10. und 14. Tabellenplatz ab.

In dieser Saison ist Twente vom Abstiegskampf hingegen meilenweit entfernt. Nach 20 Spieltagen liegt der Verein auf dem 4. Platz und hat derzeit beste Chancen auf den Einzug in den Europapokal.

Fan-Freundschaft zwischen Schalke und Enschede

Ausgerechnet bei Twente darf ein Ex-Schalker also nun vom großen sportlichen Glanz träumen. Twente und Schalke verbindet eine innige Fan-Freundschaft.

Bitter für Unnerstall: Wegen einer Rückenverletzung verpasste er das vergangene Spiel gegen Willem II Tilburg, wo mit Timon Wellenreuther ein anderer früherer Torwart des FC Schalke 04 spielt. Im Endspurt der Rückrunde wird Unnerstall seinem Verein aber bestimmt bald wieder zur Verfügung stehen. (dhe)