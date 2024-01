FC Schalke 04 – KAS Eupen: S04 mit Traum-Fußball! Doch DAS wird Geraerts nicht gefallen

Bevor es für den FC Schalke 04 zum Rückrunden-Auftakt gegen den HSV kommt, steht zunächst aber noch ein Testspiel an. Die Königsblauen empfangen in der Veltins-Arena den KAS Eupen aus Belgien.

Anstoß ist am Samstag (13. Januar) um 13.30 Uhr. Beim Duell FC Schalke 04 – KAS Eupen kommt es dabei auch zu einem emotionalen Wiedersehen: Victor Palsson kehrt erstmals nach dem Aufstieg 2022 zurück nach Gelsenkirchen.

FC Schalke 04 – KAS Eupen im Live-Ticker

Wie schlägt sich der FC Schalke 04 im Testspiel gegen den KAS Eupen? Gibt es im dritten Spiel der Vorbereitung endlich den ersten Sieg? Welche Spieler können sich für Startelf-Einsätze gegen Hamburg anbieten? Alle Informationen rund um die Partie bekommst du bei uns im Live-Ticker!

FC Schalke 04 – KAS Eupen 3:1 (2:0)

Tore: 1:0 Terodde (4.), 2:0 Idrizi (18.), 3:0 Terodde (61.), 3:1 Finnbogason (69.)

Aufstellung

Schalke: Fährmann – Brunner, Kaminski (65. Baumgartl), Kalas (76. Matriciani), Ouwejan – Schallenberg (86. Kaparos), Idrizi (65. Drexler), Mohr (65. Murkin), Karaman (65. Tempelmann) – Terodde (76. Castelle), Topp (65. Lasme)

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

SCHLUSSPFIFF! Der FC Schalke 04 bestreitet die Generalprobe zum Zweitliga-Auftakt erfolgreich und gewinnt mit 3:1 gegen den KAS Eupen. Nach einer souveränen 1. Halbzeit machten die Knappen nach dem Seitenwechsel etwas lockerer und ließen den Gegner kommen. Ein Abwehrfehler sorgte für den einzigen Treffer der Belgier. Ein doppelter Terodde und Idrizi sorgten für die S04-Treffer. Kommende Woche geht es dann gegen den HSV zum Rückrunden-Start. Dann darf Königsblau nicht so eine Leistung in Halbzeit zwei bringen, die Cheftrainer Karel Geraerts sicherlich gar nicht gefallen haben dürfte

86. Min: Was für ein Kracher! Lasme geht in den Strafraum und zieht mit rechts direkt ab, der Ball knallt aber an den Pfosten. Direkt danach kommt Kaparos für Schallenberg rein.

85. Min: Die letzten Minuten laufen. Ob hier noch etwas passieren wird?

76. Min: Doppelwechsel bei S04: Kalas und Terodde verlassen den Platz. Matriciani und Castelle dürfen in der Schlussphase ran.

69. Min: Da ist der Anschlusstreffer für Eupen! Brunner mit einem Fehlpass und Finnbogason trifft eiskalt ins Tor.

68. Min: 14.906 Zuschauer haben heute den Weg ins Stadion gefunden.

65. Min: Fünffach-Wechsel bei S04: Mohr, Kaminski, Karaman, Topp und Idrizi gehen runter. Murkin, Tempelmann, Lasme, Drexler und Baumgartl sind neu im Spiel.

62. Min: Tor für den FC Schalke 04! Terodde tritt an und verwandelt souverän zum 3:0 für S04.

61. Min: Elfmeter für den FC Schalke 04! Ouwejan fällt zu Boden, obwohl sein Gegenspieler klar den Ball spielt. Dürfte S04 aber egal sein.

59. Min: Gelbe Karte für Schallenberg nach einem Foulspiel.

55. Min: Fährmann zeigt eine starke Parade und verhindert hier den Gegentreffer.

52. Min: Den besseren Start in die 2. Halbzeit hat Eupen. Von S04 kommt bislang nicht mehr so viel, die Gäste drücken auf den Anschlusstreffer.

46. Min: Weiter geht’s in der Veltins-Arena! Während S04 nicht gewechselt hat, gibt es bei Eupen einige Veränderungen.

HALBZEIT! Was für starke erste 45 Minuten des FC Schalke 04! Schon früh zeigten die Königsblauen, dass heute ein Sieg zum Abschluss her muss. Bereits nach nach 04 Minute erzielte Simon Terodde die Führung. Knapp 14 Minuten später erhöhte Blendi Idrizi auf 2:0 für S04. Die Knappen machen mit tollen Kombinationen auf sich aufmerksam und verteidigen das bislang sehr ordentlich. Wir melden uns gleich zur zweiten Halbzeit wieder.

35. Min: Karaman stürmt in den Strafraum, sein linker Abschluss geht aber deutlich am Tor vorbei.

32. Min: In den letzten Minuten traute sich Eupen immer wieder nach vorne, allerdings ohne nennenswerte Chancen herauszuspielen. Die Schalker Abwehr macht die Arbeit da hinten bislang sehr gut.

27. Min: Karaman mit einem tollen Pass auf Terodde, der direkt abzieht. Sein Schuss wird aber abgeblockt und ist kein Problem für den Torhüter.

22. Min: Gelbe Karte für Eupens Keita, der zweimal unnötig Brunner und Schallenberg foult – und das ist einem Testspiel!

18. Min: TOR für den FC Schalke 04! Wieder ein klasse Angriff der Knappen! Wieder sind mehrere Schalker beteiligt: Topp spielt auf Terodde, der Idrizi im Strafraum bedient. Der Mittelfeldstar krönt eine gute Vorbereitung mit einem Treffer und dem 2:0 für S04.

9. Min: Guter Start der Schalker, die hier wie die Feuerwehr loslegen. Von Eupen kommt bislang fast gar nichts.

4. Min: TOR für den FC Schalke 04! Was für ein toll herausgespielter Treffer der Königsblauen! Topp spielt einen starken Pass auf Karaman, der dann das Auge für Terodde im Fünfmeterraum hat. Der S04-Stürmer verwandelt dann eiskalt zur Führung.

1. Min: Anstoß in der Veltins-Arena! S04 spielt die erste Halbzeit von links nach rechts.

13.25 Uhr: Gleich ist Anpfiff in der Arena. Ex-Schalker Victor Palsson steht in der Startelf gegen seinen ehemaligen Klub.

12.34 Uhr: Die Startaufstellung der Königsblauen ist da! So läuft Königsblau auf: Fährmann – Brunner, Kaminski, Kalas, Ouwejan – Schallenberg, Idrizi, Mohr, Karaman – Terodde, Topp. Paul Seguin steht aufgrund einer Erkältung nicht im Kader.

11.58 Uhr: Wer wird bei der Generalprobe in der Startelf stehen? In knapp 30 Minuten wissen wir dann, auf welche Spieler Karel Geraerts gegen Eupen setzen wird.

11.32 Uhr: In rund zwei Stunden ist Anpfiff in der Veltins-Arena. Sicherlich werden viele Fans in der Arena sein – selbst wenn es sich hierbei um ein Testspiel handelt.

11.04 Uhr: 2021 gab es bereits ein Duell zwischen S04 und Eupen in der Vorbereitung. Damals siegten die Belgier deutlich mit 5:1 gegen Königsblau.

10.10 Uhr: Bei den Schalkern war unter der Woche viel los. Neben der Rückkehr aus dem Trainingslager gab es auch zahlreiche Transfer-Gerüchte. Alle Einzelheiten dazu gibt es hier.

9.54 Uhr: Für alle Fans, die nicht vor Ort sein können, gibt es gute Nachrichten. Die Partie gibt es live und kostenlos zu sehen. Hier mehr dazu.

9.32 Uhr: Seit einigen Tagen ist Königsblau zurück aus dem Trainingslager in Portugal. Das Testspiel gegen Eupen wird auch zur Generalprobe für den Rückrunden-Auftakt kommende Woche gegen den Hamburger SV. Ob ein Erfolgserlebnis gelingt?

09.16 Uhr: Nach der 2:3-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg gab es noch ein peinliches 1:1-Unentschieden gegen den spanischen Drittligisten Huelva. Gegen Eupen soll nun endlich der erste Testspielsieg folgen. Anstoß in der Veltins-Arena ist um 13.30 Uhr.

09.01 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen! Heute absolviert der FC Schalke 04 zum dritten und letzten Mal ein Testspiel in der Vorbereitung. Es kommt zum Aufeinandertreffen gegen den KAS Eupen aus Belgien.