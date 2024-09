FC Schalke 04: Bittere Gewissheit vor Karlsruhe! Geraerts verkündet die schlechte Nachricht

Es hatte sich angedeutet, jetzt ist es bittere Gewissheit beim FC Schalke 04! Unmittelbar nach der Länderspielpause muss Königsblau beim Auswärtsspiel gegen den Karlsruher SC (13. September, 18.30 Uhr) auf einen Leistungsträger verzichten.

Genauer gesagt: Paul Seguin. Der defensive Mittelfeldspieler schafft es nicht rechtzeitig zur Partie. Aber das ist nicht die einzige bittere Nachricht beim FC Schalke 04. Neben einem weiteren Ausfall kehrt immerhin ein Star aus seiner Verletzung zurück.

FC Schalke 04: Bittere Gewissheit vor Karlsruhe!

Seguin ist im Team von Trainer Karel Geraerts neben Kenan Karaman und Tomas Kalas einer der Leistungsträger. Doch immer wieder hatte er schon das eine oder andere Mal mit muskulären Problemen zu kämpfen. Die aktuelle Woche trainierte Seguin stets individuell, weshalb ein Einsatz des Stammspielers des FC Schalke 04 gegen Karlsruhe auf der Kippe stand.

Am Mittwoch (11. September) verkündete Geraerts dann die bittere Nachricht: Es reicht nicht für das Spiel. „Er fällt am Freitag aus“, sagte der S04-Coach. „Er hat verschiedene Schmerzen an der Wade, an den Quadrizeps und an der Leiste.“ Diese müsse er nun auskurieren.

Für den Belgier ist Seguin ein „wichtiger Schlüsselspieler“, der sehr schwierig zu ersetzen sein wird. „Wenn er nicht komplett fit ist, müssen wir reagieren. Das ist jetzt der Fall. Ron Schallenberg kann nach vorne rücken. Das werde ich aber zum Spiel entscheiden“, betonte Geraerts weiter.

Auch Kalas fällt weiter aus, Sylla wohl fit

Seguin ist aber nicht der einzige Leistungsträger, der beim FC Schalke 04 fehlen wird. Auch Kalas, der nach seiner Reizung der Patellasehne wieder mittrainiert, wird noch nicht zur Verfügung stehen. Gut möglich, dass der Abwehrboss dann in der kommenden Woche gegen Darmstadt 98 (20. September, 18.30 Uhr) sein Comeback feiern wird.

Gute Nachrichten gibt es immerhin um Moussa Sylla. Der Angreifer zog sich nach der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Köln eine Adduktorenzerrung zu, trainierte ebenfalls nur individuell. Für das Karlsruhe-Spiel könnte es aber dennoch reichen. „Wenn im Training nichts passiert, ist er dabei“, sagte Geraerts. Außerdem werden weiterhin Emil Hojlund und Peter Remmert nicht zur Verfügung stehen.