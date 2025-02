FC Schalke 04: Doppel-Schock im Training! Fans schlagen die Hände über dem Kopf zusammen

Der Tag fing so gut an beim FC Schalke 04. Nachdem er in Köln erkältet passen musste, meldete sich Taylan Bulut zurück, dürfte bis Karlsruhe (Sonntag, 13.30 Uhr) wieder fit sein. Doch dann wendete sich das Blatt.

Ein Doppel-Schock droht den FC Schalke 04 hart zu treffen. Am Dienstag verletzten sich gleich zwei Spieler. Beide mussten behandelt werden, brachen das Training ab und müssen nun genauer untersucht werden. Ausfälle drohen.

FC Schalke 04: Zwei Stars brechen Training ab

Zwei Spiele musste Derry John Murkin wegen einer Knöchelverletzung zuschauen, in Köln (0:1) war er wieder zurück – nur um sich nun wieder wehzutun. Wie die „Ruhr Nachrichten“ berichten, musste der Engländer das Dienstagstraining abbrechen. Nach einem Vorfall wurde er erst länger am linken Bein behandelt, dann ging es in die Kabine. Womöglich ist etwas am Knie passiert. Ein Ausfall? Das werden genauere Untersuchungen zeigen.

Und auch Aymen Barkok erwischte es in der gleichen Einheit am Nachmittag. Wie Murkin verletzte er sich am linken Bein, womöglich am Muskel, und musste das Training nach erfolgloser Erstbehandlung abbrechen. Fallen beide aus, wäre das für Schalke gegen den KSC eine schwerwiegende Schwächung. Erst recht, weil mit Moussa Sylla eine tragende Säule ebenfalls wochenlang fehlen wird (hier die Details).

Murkins nächste Zwangspause würde wohl wieder Anton Donkor in die Startelf spülen. Der Linksverteidiger machte sich bereits gegen Nürnberg (3:1) gut als Ersatz. Barkok war erst am Deadline Day zum FC Schalke 04 gewechselt, hatte trotz monatelang fehlender Spielpraxis direkt gegen den 1. FC Köln sein S04-Debüt gegeben und erste Kostproben seiner Spielfreude gegeben. Ein sofortiger Ausfall wäre für ihn wohl noch bitterer als für Königsblau. Hier mehr dazu.