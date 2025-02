1. FC Köln – Schalke 04: Fans irritiert! Star-Entscheidung sorgt für Wirbel

Das Duell zweier Traditionsvereine, Tabellenführer der 2. Liga gegen Sorgenkind, 1. FC Köln gegen FC Schalke 04. Alles ist angerichtet für ein spannendes Spiel am Sonntag (9. Februar, 13.30 Uhr).

Beim FC Schalke 04 gab es vor der Partie gegen den 1. FC Köln aber auch gleich zwei schlechte Nachrichten: Die beiden Leistungsträger Moussa Sylla und Taylan Bulut fallen aus. In der Startelf muss Kees van Wonderen deshalb umstellen. Bei einer Entscheidung sorgt der Niederländer für ordentlich Wirbel bei den Anhängern, die damit nicht zufrieden sind.

1. FC Köln – Schalke 04: Wieder nur auf der Bank!

In den vergangenen Wochen bekam Ilyes Hamache beim FC Schalke 04 immer nur einige Minuten in der 2. Halbzeit, konnte sich dabei aber stets präsentieren. Acht Minuten in Braunschweig, 19 Minuten gegen Nürnberg und 26 Minuten gegen Magdeburg. Gegen den 1. FC Köln hatten viele Fans daher gehofft, ihn in der Startelf zu sehen – zumal mit Moussa Sylla der wichtigste Stürmer ausfällt.

Doch Kees van Wonderen hat andere Ideen und lässt Hamache wieder nur auf der Bank. Stattdessen ist die Aufstellung der Königsblauen gegen den Spitzenreiter Köln sehr defensiv. In der Abwehr spielen Murkin, Kaminski, Kalas und Aydin. Im defensiven Mittelfeld starten Schallenberg und Grüger, da Seguin mit der fünften Gelben Karte gesperrt fehlt.

In der Offensive beginnen Mohr, der eigentlich eher defensive Bachmann, Karaman und Neuzugang Ba. Die Fans hatten sich eher einen Hamache gewünscht. Allerdings gibt es mit Younes, Antwi-Adjej und Barkok noch drei weitere Offensivspieler, die auf der Bank sitzen.

Fans irritiert

Dementsprechend sind die Fans des FC Schalke 04 enttäuscht über die Entscheidung von van Wonderen. „Ich hätte mir für die Offensive einen Hamache oder Younes gewünscht. Auch Antwi-Adjej könnte mit Karaman für mehr Gefahr sorgen, aber wieso stellt man einen Bachmann da auf? Das wird nichts bringen“, „Hamache wieder auf der Bank. Der Junge braucht mehr Spielzeit und hat zuletzt doch gezeigt, was er drauf hat“ und „Hamache mit guten Leistungen in den letzten Wochen. Die Belohnung: Er darf wieder auf der Bank sitzen. Wow“, heißt es in den sozialen Netzwerken vor der Partie gegen den 1. FC Köln.

Cheftrainer Kees van Wonderen wird sich vermutlich was dabei gedacht haben, um gegen den Tabellenführer zu bestehen. Geht sein Matchplan auf oder wird der S04-Coach dann doch irgendwann auf Hamache zugreifen müssen?

Übrigens: Sylla wird den Knappen vermutlich mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen. Der Top-Torjäger hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Das ist die Chance für Neuzugang Ba und andere Offensivspieler, sich für einen Stammplatz zu beweisen.