FC Schalke 04: Paukenschlag! ER soll neuer Schalke-Trainer werden

In der Länderspielpause will der FC Schalke 04 den neuen Trainer präsentieren, bislang hagelte es aber nur Absagen. Der Plan schien in Gefahr, doch jetzt kommt offenbar neuer Schwung in die Trainersuche.

Laut einem Bericht ist der FC Schalke 04 mit einem Kandidaten in weit fortgeschrittenen Gesprächen, der Deal soll nahezu perfekt sein. Es wäre ein Name, der aus dem Nichts kommt, mit dem wohl niemand gerechnet hätte.

FC Schalke 04: Faustdicke Überraschung! Übernimmt ER S04?

Karel Geraerts, 41 Jahre alt, Belgier – dem Fußball-Laien wird der Name nicht gerade geläufig sein. Er soll laut übereinstimmenden Medienberichten den FC Schalke 04 übernehmen und wieder in sicheres Fahrwasser führen. In der kommenden Woche könnte der Deal bekannt gegeben werden. Geraerts würde in der Länderspielpause übernehmen.

Doch wer ist Karel Geraerts überhaupt? In Belgien ist Geraerts ein echter Shootingstar auf der Trainerposition. Der 41-Jährige wurde 2022/2023 zum Trainer des Jahres in Belgien gewählt. Das belgische Überraschungsteam Royal Union Saint-Gilloise führte er vergangene Saison bis ins Viertelfinale der Europa League, scheiterte dort an Bayer Leverkusen. Und auch in der Liga erreichte er Rang zwei und die Qualifikation zur Europa League.

Trainer Karel Geraerts soll den FC Schalke 04 übernehmen. Foto: IMAGO/Panoramic International

Trotzdem wurde Geraerts bei Royal Union am Saisonende entlassen und ist deshalb für den FC Schalke 04 zu haben. In seiner aktiven Karriere spielte er nur in der belgischen Liga, absolvierte da aber immerhin stolze 334 Spiele und lief mehrfach in der Europa League auf.

Schalke: Der Plan mit Geraerts

Jetzt soll Geraerts den FC Schalke 04 übernehmen. Der Plan sehe wie folgt aus: Interimscoach Matthias Kreutzer soll das Spiel am Sonntag (8. Oktober) gegen Hertha BSC noch leiten. Zum Beginn der Länderspielpause steigt dann Geraerts ein und übernimmt. Sein Debüt würde er am 22. Oktober gegen den Karlsruher SC feiern.