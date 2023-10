FC Schalke 04: Wilde Spekulationen um Ruhnert-Rückkehr – jetzt meldet er sich selbst zu Wort

Die Zukunft des FC Schalke 04 steht auf wackligen Beinen. Nach dem Absturz in die 2. Bundesliga, dem verkorksten Saisonstart und dem Trainer-Rauswurf steigt der Druck auf die Führung des Klubs massiv. Ein Bericht bringt nun neue Brisanz rein.

Laut „Bild“ plant eine nicht namentliche genannte Opposition den Aufsichtsrat um Axel Hefer zu stürzen. Sie wollen Oliver Ruhnert als neuen Boss des FC Schalke 04 installieren. Jetzt hat sich der 51-Jährige selbst geäußert.

FC Schalke 04: Ruhnert-Rückkehr? Jetzt äußert er sich

Von 2008 bis 2017 arbeitete Oliver Ruhnert für den FC Schalke 04, war Chef der Knappenschmiede. Es folgte der Wechsel zu Union Berlin, erst als Chefscout nur ein Jahr später als Geschäftsführer Sport. Unter Ruhnerts Führung entwickelte sich Union Berlin vom Zweitligisten zu einem Champions-League-Klub, seine Transfers waren maßgeblich dafür verantwortlich. Kein Wunder, dass sich die Schalke-Fans den Fußballfachmann zurückwünschen.

+++ FC Schalke 04: Geheimtreffen mit Ouedraogo-Papa! Ist ausgerechnet ER am S04-Youngster dran? +++

Dem Bericht der „Bild“ zufolge, soll eine Opposition im Hintergrund an einer Rückkehr arbeiten. Demnach wäre Ruhnert als Sport-Boss eingeplant. An seine Seite soll dann auch Horst Heldt (2010 – 2016 bei Schalke) zurückkehren.

Jetzt hat sich Ruhnert zu den Gerüchten geäußert. Bei „Bild“ sagte er nur: „Zu diesem Thema wurde bereits mehrfach ausgiebig gesprochen und ich werde jetzt nicht erneut inhaltlich darauf eingehen. Meine volle Konzentration gilt der Aufgabe beim 1. FC Union Berlin.“

„Irgendwo ist da ein Schalker Herz“

Vor einem Jahr sagte Ruhnert über eine Schalke-Rückkehr: „Ich mag diesen Verein, ich werde in diesem Verein bis zu meinem Lebensende Mitglied bleiben, denn irgendwo ist da ein Schalker Herz genau, wie jetzt ein Union-Herz da ist. Ich liebe diese Vereine und ich liebe die Menschen dort. Es ist auch nicht weit von mir zu Hause. Aber am Ende ist jetzt nicht die Zeit, das zu besprechen oder das anzustreben.“

Das könnte dich auch interessieren:

Bei Union Berlin sitzt Ruhnert fest im Sattel, soll aber laut dem Bericht den Klub am Saisonende verlassen können. Es heißt, er plane in naher Zukunft eine Rückkehr in seine Heimat – ob das aber mit einer Schalke-Rückkehr verbunden ist, ist unklar.

Beim FC Schalke 04 steht jetzt aber erst einmal die Trainersuche ganz oben auf der Prioritätsliste. Ruhig wird es in den nächsten Wochen aber definitiv nicht werden.