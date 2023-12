FC Schalke 04: Geraerts lässt Fans ausflippen – dieser Satz deutet eine krasse Änderung an

Das Fußballjahr 2023 ist für den FC Schalke 04 von einer gewissen Tristesse durchzogen. In der Bundesliga startete man in der Rückrunde eine Aufholjagd, stieg dennoch ab. In der 2. Liga stürzte man dann zu Saisonbeginn in den Keller.

Dort trat der FC Schalke 04 dabei selten so auf, wie es das Selbstverständnis eigentlich gebietet. Kaum mal überrollte man den Gegner mit Power. Stattdessen setzte man auf die alte „Malocher“-Mentalität, die manch einem Fan schon zum Hals raushängt. Doch jetzt kommt Karel Geraerts mit Plänen für 2024 um die Ecke.

FC Schalke 04: Stimmung gerettet

Es war nicht gut bestellt um die Knappen. Während der Hinrunde wandelte die Mannschaft am Rand zu den direkten Abstiegsplätzen – dann übernahm Geraerts (und hat seitdem einiges erreicht). Der konnte in kurzer Zeit den Verein zwar natürlich nicht an die Spitze und ins Aufstiegsrennen führen, wohl aber die Stimmung retten.

Mit zuletzt drei ungeschlagenen Spielen in Folge und teils ansehnlichen Auftritten, ist zumindest die Hoffnung wieder da, in der Rückrunde wieder mehr nach oben statt nach unten schauen zu können. Auch der Trainer des FC Schalke 04 ist optimistisch – und plaudert etwas aus, das die Fans in helle Aufregung versetzt.

Geraerts mit klarem Plan

Mut fürs neue Jahr würden ihm, sagte Geraerts jetzt der „Sport Bild“, die Fortschritte machen, die er seit dem ersten Tag sehe. In allen Bereichen hätten sich die Spieler verbessert, insbesondere in den zurückliegenden Wochen.

Und deshalb will er nun in den Angriff schalten – wortwörtlich. „Nun werden wir weiter an meiner Philosophie arbeiten: Nach vorne spielen, mutig sein, eine hohe Intensität bringen und Tore schießen“, verspricht der Trainer attraktiven Fußball für die Rückrunde.

FC Schalke 04: Fans überglücklich

Eine Ankündigung, die bei den Fans logischerweise gut ankommt. Immerhin war S04 als großer Aufstiegskandidat in die Saison gestartet. Man hatte sich neben vielen Punkten natürlich einen attraktiven Spielstil versprochen.

„Das ich das nochmal von einem Schalke-Trainer lese, ich glaube, ich träume“, kommentiert sogleich auch ein Anhänger des FC Schalke 04 auf „X“. „Nenne mir den letzten Schalke-Trainer, der sowas von sich gegeben hat“, meint ein anderer.