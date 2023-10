FC Schalke 04: Geraerts bringt längst vergessenes Gefühl zurück! Die Auswirkung ist sofort spürbar

Der FC Schalke 04 lebt! Mit einer enormen Energieleistung sicherten sich die Knappen am Wochenende einen 3:2-Sieg gegen Hannover 96 (hier alles zum Sieg). Der erste Erfolg unter Karel Geraerts und gleichzeitig auch ein Zeichen: Wir können doch mit den besten der Liga mithalten.

Nach dem Erfolg gegen die 96er verspürt man beim FC Schalke 04 endlich wieder Euphorie und Glauben an sich selbst. Das hat auch der kommende Gegner wahrgenommen. Dort hat man plötzlich Sorgenfalten auf der Stirn.

FC Schalke 04: Geraerts sorgt für Euphorie

Das Gefühl, nicht der Außenseiter zu sein, hatte man in Gelsenkirchen beinahe vergessen. Nach dem Aufstieg 2022 ging es in der Bundesliga nur darum, zu überleben. Fast nie ging Schalke als Favorit in eine Partie. Nach dem Abstieg in die 2. Liga hätte sich dies allein wegen der formulierten Ansprüche ändern sollen.

Doch die Knappen rutschten immer tiefer in die Krise, sodass selbst Niederlagen wie in Karlsruhe kaum noch schocken konnten. Dass der erste Sieg unter Geraerts ausgerechnet gegen ein Team „von oben“ gelingt, setzt neue Energie frei. Der FC Schalke 04 kann mit dem neuen Trainer doch etwas schaffen.

Hitziges Pokal-Duell

Im DFB-Pokal bietet sich nun die beste Chance, das zu beweisen. Am Dienstagabend (31. Oktober) reist Königsblau zum FC St. Pauli. Die Kiezkicker sind aktuell das Team der Stunde, führen die Tabelle der 2. Liga an und sind noch ungeschlagen.

Erst vor wenigen Wochen verlor Schalke am Millerntor mit 1:3. Anschließend ließ Timo Baumgartl seine Reis-Wutrede vom Leder, die dem Ex-Coach letztlich den Job kostete. Schalke wirkte planlos und im Chaos. Das hat sich nun geändert.

FC Schalke 04 bekommt Anerkennung

Und so ist zu spüren, dass St. Pauli den kommenden Gegner nicht auf die leichte Schulter nimmt – auch wenn die Tabelle hier eine deutliche Sprache spricht. „Sie werden uns alles abverlangen“, sagte Pauli-Coach Fabian Hürzeler vor der Begegnung.

Es habe sich „etwas in der Spielweise bei Schalke verändert“, räumt er ein und würdigt damit die Arbeit Geraerts‘ beim FC Schalke 04. „Sie haben eine enorme Qualität und sind schwer zu bespielen“, so Hürzeler. Eine Aussage, die die meisten bis vor Kurzem wohl eher nicht kommen sahen.