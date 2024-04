FC Schalke 04: Geheimplan! SO will Geraerts die Auswärtsschwäche besiegen

Die Auswärtsschwäche des FC Schalke 04 könnte den Königsblauen in dieser Saison noch teuer zu stehen kommen. Während man in der Heimtabelle auf Platz sieben rangiert, ist man in der Auswärtstabelle sang- und klanglos Tabellenletzter. Das weiß auch Trainer Karel Geraerts. Der Belgier hat sich nun etwas Neues ausgedacht.

Die Liste an Blamagen in Auswärtsspielen ist in dieser Saison lang. 0:3 in Magdeburg, 2:5 in Berlin, 1:4 in Kaiserslautern. Wenn der FC Schalke 04 die Klasse halten will, müssen ab jetzt zwingend Punkte in der Fremde erzielt werden. Dafür hat Karel Geraerts einen Plan: „Nur 70 Prozent der Abläufe werden wie gewohnt ablaufen“, verrät der 42-Jährige.

FC Schalke 04: Geraerts ergreift Maßnahmen

Den Großteil der Abläufe werde das Trainerteam beibehalten: „Ich glaube, dass es wichtig ist, im Alltag eine Struktur zu haben“, so Geraerts. Kleinere Details wolle der Belgier jedoch ändern, verriet er auf der Spieltags-Pressekonferenz – ohne dabei auf genauere Einzelheiten einzugehen. „Sie können sicher sein, dass ich nichts locker angehen werde“, versprach er.

Ein paar Details der Spielvorbereitung ließ sich Geraerts dann aber doch entlocken: „Zum Beispiel haben wir die Gegneranalyse dieses Mal aufgeteilt. Am ersten Tag sprechen wir über die Offensive, am Donnerstag dann über die Defensive und am Samstag über Einzelheiten“, so Geraerts.

In Hannover sind Punkte dringend notwendig

„Ich versuche, das Team zu pushen und die notwendige Energie für das Spiel am Sonntag mitzugeben“, sagte er weiter. Ein paar Dinge werde er aber auch an den Gegner anpassen: „Sie können sicher sein, dass wir für Sonntag einen Plan haben“.

Dieser Plan ist für das Auswärtsspiel in Hannover auch dringend notwendig. Die 96er stehen auf Tabellenplatz fünf, die Aufstiegsplätze sind in unmittelbarer Reichweite. Mit einem guten Plan könnte Schalke dennoch die Überraschung gelingen.