FC Schalke 04: Neuer Trainer im Anflug – Fans drehen durch

Der neue Schalke-Trainer scheint gefunden: Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht der FC Schalke 04 kurz vor der Verpflichtung von Karel Geraerts. Der Belgier soll die Knappen in der Länderspielpause übernehmen.

Für die Fans kommt diese Nachricht aus dem Nichts, der Name Geraets fiel nicht in den Spekulationen rund um den FC Schalke 04. Die Reaktionen der Anhänger fallen ganz unterschiedlich aus – von Zurückhaltung über Skepsis bis hin zur Euphorie.

FC Schalke 04 holt wohl Geraerts – Fans gespalten

Karel Geraerts ist 41 Jahre alt, kommt aus Belgien und trainierte bis Sommer Royal Union Saint-Gilloise. Mit dem belgischen Überraschungsteam landete er auf Rang zwei, stürmte in der Europa League bis ins Viertelfinale vor und scheiterte im Landespokal im Halbfinale. In seiner Karriere als aktiver Fußball-Profi kickte er nur in der belgischen Liga (334 Spiele) und absolvierte auch Spiele der Europa League.

Für den deutschen Fußball-Fan ist Geraerts ein großer Unbekannter. Viel weiß man nicht über den 41-Jährigen. Die belgische Liga verfolgt hierzulande kaum jemand. Vergangene Saison spielte er mit Royal Union Saint-Gilloise immerhin zwei Mal in Deutschland. In der Europa League schaltete er erst Union Berlin aus und scheiterte dann an Bayer Leverkusen.

Schalke-Fans zwischen Hype und Zurückhaltung

Viele Fans sind sich aufgrund seiner Unbekanntheit noch unsicher, was sie von der vermeintlichen Verpflichtung halten sollen. „Kann mit dem Namen an sich überhaupt nichts anfangen“ oder „Wer ist das? Kann der was?“, schreiben beispielsweise Schalke-Fans auf „X“ (ehemals Twitter).

Für manche S04-Anhänger ist seine Unbekanntheit aber auch ein positiver Faktor: „Karel Geraerts kenne ich nicht, aber genau das stimmt mich eigentlich positiv daran. Keine Standardlösung, die in der Bundesliga schon X mal nicht so richtig funktioniert hat, sondern man hat über den klassischen Horizont hinweg gesucht und eine spannende Lösung gefunden“, so ein Schalke-Fan bei „X“ oder: „Auf jeden Fall eine sehr interessante Personalie und kein Trainer von der Stange.“

Trainer Karel Geraerts soll den FC Schalke 04 übernehmen. Foto: IMAGO/Panoramic International

Vorsicht und Bedenken gibt es aber nicht bei allen S04-Fans. Bei einigen entsteht schon jetzt, wo der Deal noch nicht einmal endgültig über die Bühne gegangen ist, ein regelrechter Hype. „Das ist groß“ oder „Meine Hoffnung auf den Aufstieg sind noch nicht erloschen!“, heißt es da beispielsweise.

Die Aufregung im Schalker Fanlager ist nach dieser Nachricht selbstverständlich groß. Allerdings gibt es auch deutlich mehr zurückhaltendere Stimmen als es beispielsweise bei Thomas Reis der Fall war.