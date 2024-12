FC Schalke 04: Karaman erlöst die Fans – seine Worte gehen ihnen runter wie Öl

Der FC Schalke 04 kann aufatmen. Nach einem starken 4:2-Auswärtssieg bei Tabellenführer Paderborn hat man sich im Abstiegskampf etwas Luft verschafft. Weil die Konkurrenz ihre Spiele parallel sogar allesamt verlor, ist der S04 am Ende der große Gewinner des Spieltags.

Einen großen Anteil daran hatte Kenan Karaman. Der Kapitän des FC Schalke 04 erweist sich auch in dieser Saison als Lebensversicherung für Königsblau, zeigt immer wieder starke Leistungen. Diese Leistungen bleiben auch andernorts nicht unbemerkt. Steht er nun vor einem Wechsel? Jetzt äußert sich der Spieler selbst!

FC Schalke 04: Karaman will bleiben

Kenan Karaman steht vor einem Wechsel in die Türkei? Allen Schalke-Fans dürfte der Atem bei diesem Transfergerücht wohl kurz stehengeblieben sein. Vor allem der in dieser Saison strauchelnde Top-Klub Trabzonspor soll demnach großes Interesse an dem 30-Jährigen gezeigt haben. Wie Karaman jetzt jedoch unterstreicht, wird es im Winter definitiv nicht zu einem Wechsel des Stürmers kommen.

Nach der Partie in Paderborn sagte der 31-fache türkische Nationalspieler: „Ich habe mich Sommer entschieden, diesen Weg zu gehen. Und ich bin sehr glücklich auf Schalke“. Bedeutet im Umkehrschluss: Nach seiner Vertragsverlängerung bis 2028 will Karaman den Verein unter keinen Umständen voreilig verlassen, ein Verbleib bei Königsblau ist ausgemachte Sache.

Karaman mit starken Statistiken

Alle Fans des FC Schalke 04 dürfen damit aufatmen, denn Karaman wäre bei einem vorzeitigen Abgang für die Mannschaft von Kees van Wonderen wohl kaum zu ersetzen gewesen. Der gebürtige Stuttgarter kommt in der laufenden Spielzeit auf starke zehn Tore und eine Vorlage in erst 16 Pflichtspieleinsätzen.

Damit ist der Schalker Kapitän an über einem Drittel der Ligatreffer seiner Mannschaft direkt beteiligt. Dieser Wert zeigt: Für den S04 ist Karaman unersetzlich.