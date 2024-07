FC Schalke 04: Schock im Trainingslager – Star krümmt sich plötzlich vor Schmerzen

Für den FC Schalke 04 startete das Trainingslager in Mittersill direkt mit einem Schock. Schon am ersten Tag sorgte eine Verletzung für bange Blicke von Trainer, Team und Fans.

Ausgerechnet Justin Heekeren erwischte es zum Start in die Vorbereitung. Eine unglückliche Situation führte zu starken Schmerzen beim Torwart des FC Schalke 04. Sofort wurden Erinnerungen wach an den schwärzesten Tag seiner noch jungen Karriere.

FC Schalke 04: Schock um Justin Heekeren

Pünktlich zum ersten Training verzogen sich in den österreichischen Alpen die dichten Wolken für eine Weile. Der S04 startete am Montag mit Sonnenschein in die erste Einheit – ein Anblick, an den man sich aber womöglich nicht gewöhnen sollte (hier mehr). Doch noch an Tag 1 verflog allen das Lächeln aus dem Gesicht.

Eine äußerst unglückliche Situation sorgte für den ersten großen Schreck im Trainingslager. Abwechselnd sollten die Torhüter am Montag die Schüsse ihrer Feldspieler-Kollegen parieren. Heekeren war gerade nicht an der Reihe, als das Unglück seinen Lauf nahm. Ein strammer Schuss knallte an den Außenpfosten, von dort an die Hand des S04-Keepers, der sofort schreiend zu Boden sank.

„Er hat sich etwas am Daumen verletzt“

Das Ärzteteam rannte herbei, behandelte den 23-Jährigen, der mit dick bandagierter Hand das Training abbrechen musste. Sofort wurden düstere Erinnerungen wach. 2023 hatte sich Heekeren das Kreuzband gerissen – auch damals geschah das Unheil im Trainingslager. Muss er nun wieder eine Hiobsbotschaft verkraften? Am Abend sorgte Karel Geraerts für eine erste kleine Entwarnung. Der Trainer des FC Schalke 04 verriet: „Er hat sich etwas am Daumen verletzt, aber es geht jetzt schon wieder.“

Weitere Untersuchungen werden folgen, um den „Worst Case“ auszuschließen. Ob Justin Heekeren am Dienstag schon wieder mitmischen kann, ist ungewiss.