Beim FC Schalke 04 wurde er einst zum Star, ehe er den Verein für viel Geld verließ. Den Wechsel zum VfL Wolfsburg nahmen ihm damals einige Fans übel. Die Rede ist von Julian Draxler.

Seit einigen Jahren scheint es für den ehemaligen Star vom FC Schalke 04 allerdings nicht mehr richtig vorwärts zu gehen. Er steht am Scheidepunkt seiner Karriere. An diesem scheint er eine Deutschland-Rückkehr abgelehnt zu haben.

FC Schalke 04: Draxler in Paris außen vor

Paris St. Germain versucht seinen Kader gewaltig auszudünnen. Nach einer erneuten Transferoffensive müssen alte Kräfte weichen. Draxler ist einer der ersten Namen, der in den Sinn kommt, schließlich spielte er schon vergangene Saison keine Rolle.

Auch eine Leihe zu Benfica Lissabon konnte ihn nicht wieder in den Fokus rücken – im Gegenteil. Medienberichten zufolge habe ihm Trainer Luis Enrique mitgeteilt, dass er nicht mit dem Ex-Star des FC Schalke 04 plant. In anderen Worten: Er darf sich einen neuen Klub suchen.

Interesse aus der Bundesliga

Draxlers Vertrag läuft noch bis 2024, allerdings gibt es auch Gerüchte, dass PSG an einer Vertragsauflösung arbeite. Dadurch käme er schon in diesem Sommer ablösefrei auf den Markt. Laut „Sports Zone“ soll es bereits ein Angebot aus der Bundesliga gegeben haben.

So habe die TSG 1899 Hoffenheim angefragt, bei der auch die Ex-Schalke-Stars Ozan Kabak und Marius Bülter kicken. Draxlers Antwort war offenbar allerdings eine deutliches „Nein“, wodurch sich diese Deutschland-Rückkehr zerschlagen hat.

FC Schalke 04: Was wird aus Draxler?

Ob er generell kein Interesse an Deutschland hat ist allerdings nicht klar. Laut „Sky“ gebe es auch Interesse aus Saudi-Arabien – was auch sonst? Das arabische Land befindet sich derzeit in einem absoluten Kaufrausch, was Spieler angeht.

Eine weitere Option könnte die Türkei sein. Fakt ist: Draxlers nächste Karriereentscheidung muss sitzen, sonst wird es mit dem Angriff auf die große Bühne schwierig. Der Ex-Spieler des FC Schalke 04 wird im September bereits 30 Jahre alt.