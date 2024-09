FC Schalke 04: Fimpel mit klarer Zukunfts-Ansage – „Jetzt schon klar“

Mit dem Aus von Karel Geraerts war schnell klar, dass U23-Chefcoach Jakob Fimpel das Profiteam für die zwei Spiele bei Preußen Münster (Samstag, 28. September, 20.30 Uhr) und gegen Hertha BSC (Samstag, 05. Oktober, 20.30 Uhr) übernehmen wird. Doch wie geht es danach weiter?

Zuletzt hieß es, dass die S04-Bosse um Ben Manga in jedem Fall eine neuen, externen Trainer holen möchte. Doch plötzlich scheint auch die Option, dass Fimpel weitermacht, als möglich. Jetzt spricht der Interimscoach des FC Schalke 04 über seine persönliche Zukunft.

FC Schalke 04: Macht Fimpel langfristig weiter?

Nach und nach wünschen sich immer mehr Fans, dass Fimpel weitermachen darf, sofern er in den beiden Spielen einen guten Eindruck abgeben sollte. Die Problematik mit der fehlenden Lizenz könnte S04 laut Medienberichten wohl stemmen. Doch wie realistisch ist dieses Szenario wirklich?

Fimpel ist seit elf Jahren auf Schalke, war zunächst Jugendcoach, ehe er 2022 die U23 des Pottklubs übernommen hatte. Der 35-Jährige passt perfekt ins Profil von Manga und Co.: Ein junger Trainer, der junge Spieler entwickeln kann und möchte, ein klares Spielkonzept und er kennt Stadt und Verein. Dazu spricht Fimpel auch mehrere Sprachen fließend.

Er selbst ließ seine Zukunft jedoch offen: „Ich denke noch nicht einmal an die zwei Spiele. Ich habe zu tun mit dem Spiel am Samstag in Münster und da legen wir unsere ganze Energie rein. Ich habe null Gedanken für danach“, so der Interimscoach, der den S04 vorerst kurzfristig zurück in die Erfolgsspur bringen soll.

Fimpel rechnet mit kurzem Intermezzo

Und doch gibt es für den jungen Trainer eine klare Tendenz, wie es wohl weiter gehen wird. „Für mich ist jetzt schon klar, dass wir in die Richtung der zwei Spiele gehen werden. Mein voller Fokus liegt jedoch auf Münster“, betonte Fimpel. Alles deutet also auf eine externe Lösung für den Chefposten hin.

Sollte Fimpel jedoch in Münster und gegen die Hertha weitere Pluspunkte für sich sammeln und überzeugen, könnte sich dieser Standpunkt jedoch noch einmal ändern. Es bleibt spannend auf Schalke!