FC Schalke 04: Van Wonderen lässt aufhorchen! Sommer-Zugang endlich bereit für Startelf?

Eine Reihe an Spielern verpflichteten die Knappen im vergangenen Sommer. Einige von ihnen wie beispielsweise Moussa Sylla konnten sofort stechen. Andere Spieler taten sich in ihren ersten Monaten beim FC Schalke 04 schwerer. Ilyes Hamache zum Beispiel.

Die Einsatzzeiten des jungen Franzosen waren in der Hinrunde übersichtlich. Lediglich zu Saisonbeginn (drei Spiele) als auch zum Abschluss des Jahres (zwei Kurzeinsätze) durfte er ran. Das Trainingslager des FC Schalke 04 in Belek zeigt jetzt aber: Für die Rückrunde ist er ganz nah dran.

FC Schalke 04: Van Wonderen testet A-Elf

Acht Tage verweilen die Knappen in der Türkei. Statt Wintereinbruch in der Heimat dürfen die Profis unter der warmen Sonne schwitzen. Am Donnerstag (9. Januar) stand zum Abschluss ein weiteres Testspiel an. Gegen den FC Zürich (hier die Highlights des Testspiels) ließ Kees van Wonderen zum Anpfiff keinen Zweifel: Hier teste ich die Startelf, die auch gegen Braunschweig spielen könnte.

Bedeutet: Vor Justin Heekeren verteidigten Taylan Bulut, Marcin Kaminski, Ron Schallenberg und Derry Murkin. Im Mittelfeld zogen Max Grüger und Paul Seguin die Fäden. Vorne starten Kenan Karaman, Mehmet Aydin und Moussa Sylla. Und überraschenderweise eben auch Ilyes Hamache!

Dieser durfte auf der linken Außenbahn des FC Schalke 04 ran. Hier ist eigentlich Christopher Antwi-Adjei eingeplant. Weil dieser allerdings gegen Zürich angeschlagen passen musste, rutschte Hamache in die Startelf.

Hamache unauffällig, aber in Position

Während des ungefährdeten 3:0-Erfolgs über die Schweizer blieb Hamache meist unauffällig. Dennoch unterstreicht sein Auftritt, dass er sich durch die Trainingsleistungen in Belek an die Startelf herangespielt hat. Sollte Antwi-Adjei gegen Braunschweig fit sein, dürfte er starten. Andernfalls dürfte Hamache wohl auflaufen.

Der FC Schalke 04 hatte den 21-Jährigen im Sommer vom FC Valenciennes verpflichtet. Er soll einer der jungen Spieler sein, die die Knappen weiterentwickeln wollen, um sie in einigen Jahren gewinnbringend zu verkaufen. Hamaches Vertrag in Gelsenkirchen läuft bis 2028.