FC Schalke 04: Deutliche Worte! Neuzugang mit Ansage an Geraerts

Am Dienstag (20. August) hat der FC Schalke 04 gleich drei Neuzugänge an einem Tag bekannt gegeben. Einer der Neuen hört auf den Namen Ilyes Hamache. Der 21-jährige Franzose ist aus der dritten französischen Liga gekommen und soll nun für Königsblau zaubern.

Schon am Wochenende könnte Hamache das erste Mal für den FC Schalke 04 auflaufen. Er selbst ist sich sicher, dass er für das Auswärtsspiel in Magdeburg (Sonntag, 25. August, 13.30 Uhr) schon bereit ist.

FC Schalke 04: Hamache bereit für schnelles S04-Debüt

Hamache ist der Spielertyp, den S04-Coach Karel Geraerts unbedingt in seinem Team haben wollte: Schnell, dribbelstark, trickreich und enorm kreativ. Er bringt Faktoren für die Offensive mit, die S04 unberechenbarer machen sollen. Doch wann wird er das erste Mal in Königsblau zaubern dürfen?

Ginge es nach Hamache selbst, würde er sich wohl direkt im nächsten Spiel aufstellen. „Es spricht nichts dagegen, dass ich spiele. Ich wäre bereit für Magdeburg“, stellt der Offensivmann gegenüber der „WAZ“ klar. Das sind deutliche Worte an seinen neuen Trainer. Doch wie wird Geraerts reagieren?

Hamache fühlt sich auf der linken Offensivseite am wohlsten – dort absolvierte er die meisten Spieler in seiner bisherigen Karriere. Doch aufgrund der jüngsten Leistungen dürfte dort Tobias Mohr derzeit gesetzt sein. Der Offensivakteur lieferte vier Torbeteiligungen in drei Pflichtspielen. Dazu wusste er schon in der Vorbereitung zu überzeugen.

Hamache von S04 begeistert

Hamache wird also zunächst auf die rechte Seite oder in die zentrale ausweichen müssen, sofern ein Startelfplatz in den nächsten Wochen drin sein soll. In erster Linie wolle er sich an seinen neuen Klub und die neue Umgebung bestmöglich gewöhnen und gleich gute Leistungen zeigen. „Ich will alles geben, um Schalke 04 zu helfen“, so der Franzose.

Weitere News:

Doch ihm ist auch bewusst, dass der S04 anders ist als sein alter Klub in Frankreich – in allen Belangen wird das für ihn eine neue Dimension. „Schalke ist ein sehr, sehr großer Klub, der viele Fans hat. Einmal habe ich im Pokal gegen Lyon vor 60.000 Fans gespielt“, so der Neuzugang. Das wird in Zukunft zum Normalfall. Beim FC Valenciennes lief der 21-Jährige „vor 5000 bis 6000 Zuschauern“ auf.