FC Schalke 04: Langersehnte Rückkehr steht bevor! Van Wonderen plaudert es aus

Der FC Schalke 04 steht vor einer wichtigen Marke. Mit einem Sieg gegen Jahn Regensburg könnten die Königsblauen ihr Punktekonto endlich auf 40 Zähler aufstocken. Damit dürfte man die Abstiegssorgen endgültig zu den Akten legen.

Vor dem Duell in Bayern konnte Trainer Kees van Wonderen ein paar gute Nachrichten verkünden. Beim FC Schalke 04 kündigen sich einige Rückkehrer an. Auch Ilyes Hamache schnuppert am Comeback!

FC Schalke 04 kriegt Power zurück

Königsblau und Verletzungen – manch einer witterte da schon Verschwörungen. Anders ist es kaum zu erklären, wie oft S04 seit Jahren von Verletzungsproblemen betroffen ist. Auch in dieser Saison ist es nicht anders. Im Februar traf es auch Ilyes Hamache.

+++ Auch spannend: Aus beim S04 – Kaminski spricht Klartext +++

Der Linksaußen zog sich im Februar eine Achillessehenverletzung zu. Damals fürchtete der FC Schalke 04, dass Hamache in dieser Saison nicht mehr auf dem Platz stehen könne. Ein Schock auch für die Fans. Denn obwohl Hamache noch nicht viel für die Knappen spielte, hat er unter den Anhängern zahlreiche Fürsprecher. Nicht wenige halten ihn für einen der technisch fähigsten Spieler im S04-Kader.

Umso mehr die Freude über die Nachricht, dass sich Schalke in der Saisonaus-Diagnose geirrt hatte. Hamache stieg unter der Woche wieder ins Training ein – und könnte schon gegen Regensburg wieder ein Kandidat für den Kader sein.

Van Wonderen mit viel Lob

„Ilyes zeigt sich sehr gut, muss ich sagen“, freute sich Trainer van Wonderen auf der Pressekonferenz vor dem Regensburg-Spiel. Es sei klar, dass Hamache lange rausgewesen sei und nicht mit trainiert habe. „Aber er ist schon wieder so weit da, dass wir uns überlegen, ihn mit nach Regensburg zu nehmen“, verrät der Trainer.

Weitere Nachrichten:

Zudem freute er sich auch über die Rückkehr von Taylan Bulut, der einen hartnäckigen Infekt ausgesessen hat. Auch die zuletzt verletzten Emil Höjlund und Christopher Antwi-Adjej trainierten beim FC Schalke 04 wieder. Endlich mal gute Nachrichten aus dem Lazarett.