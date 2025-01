FC Schalke 04: Aussortierter Star vor Comeback? Van Wonderen deutet Rückzieher an

Der FC Schalke 04 konnte auch in diesem Wintertransferfenster bislang nicht die Füße still halten. Vor allem auf der Abgangsseite stehen bereits einige abgeschlossene Deals zu Buche – unter anderem Bryan Lasme und Ron-Thorben Hoffmann haben den Revierklub, wenn auch nur auf Leihbasis, bereits verlassen.

Bei einigen aussortierten Stars des FC Schalke 04 tut sich dagegen seit Monaten nichts. Dabei würde S04-Boss Ben Manga den ein oder anderen Vertragsspieler gerne schnell loswerden. Kommt es nun zur 180-Grad-Wende? Plötzlich scheint eine Kaderrückkehr bei ihm wieder realistisch!

FC Schalke 04: Tür für Cisse wieder offen?

Lange sah es danach aus, als hätte Ibrahima Cisse seine aller letzte Chance auf Schalke nicht genutzt. Nachdem der malische Nationalspieler zu Saisonbeginn noch das Vertrauen von Ex-S04-Trainer Karel Geraerts erhalten hatte, ging es für den 23-Jährigen zuletzt sukzessive bergab – wie schon unter dessen Trainer-Vorgängern. Mittlerweile trainiert der robuste Innenverteidiger nur noch in der U23 unter Jakob Fimpel, ein Abgang schien beschlossene Sache. Oder doch nicht?

Das deutete Schalke-Trainer Kees van Wonderen jetzt an. Der 56-Jährige forderte Cisse auf: „Bekomm deinen Rhythmus, zeig dass du bereit bist, um wieder hochzugehen zu den Profis. Da bin ich in Kontakt mit Jakob. Wenn er mir sagt und ich sehe, dass er wieder komplett da ist und er der Mannschaft helfen kann, dann kommt er wieder hoch. Aber bisher warte ich noch“, so van Wonderen.

Cisse bleibt Abgangskandidat

Klingt also nicht gerade danach, als wäre das letzte Wort in der Causa Ibrahima Cisse schon gesprochen. Viel mehr liegt es wohl an dem Malier selbst, sich wieder in den Schalker Profikader zu kämpfen. Das Potenzial dafür dürfte vorhanden sein – bisher hatte es zwischen Königsblau und dem Verteidiger jedoch noch nicht gefunkt.

Dennoch dürfte weiter gelten: Gibt es einen geeigneten Kandidaten, darf Cisse sofort gehen. Es scheint nur schwer vorstellbar, dass S04-Boss Ben Manga bei einem unerwarteten Angebot für den 23-Jährigen nein sagen kann.