FC Schalke 04: Rest-Hoffnung lebt! S04 träumt weiterhin von Millionen

International und unter der Woche hat der FC Schalke 04 schon seit einigen Jahren nicht mehr gespielt. Trotzdem verfolgen die Knappen die Champions League in diesem Jahr ganz genau. Der Grund: Schachtar Donezk trägt seine Königsklassen-Heimspiele in dieser Saison in der Veltins-Arena aus.

Für den FC Schalke 04 ein lukratives Geschäft. Pro Heimspiel soll der Verein Mieteinnahmen in Millionenhöhe bekommen. Daher hofft man natürlich, dass die Ukrainer mindestens bis in die Playoffs kommen. Und wie es der Zufall will, bietet der letzte Spieltag der Gruppenphase eine äußerst brisante Konstellation.

FC Schalke 04: Donezk gewinnt „Heimspiel“

Am Mittwochabend stand das vorerst letzte Heimspiel Schachtars in der Königsklasse an. Donezk, das war schon vorher klar, brauchte gegen das Überraschungsteam aus Brest einen Sieg, um eine kleine Restchance auf das Erreichen der Playoffs zu wahren. Zuvor hatten die Ukrainer in sechs Spielen nur vier Punkte sammeln können.

Und vor dem Schalker-Publikum legte die Mannschaft auch los wie die Feuerwehr. Bereits nach 18 Minuten führte Donezk durch einen Treffer des Brasilianers Kevin. Wenige Minuten später konnte Georgiy Sudakov einen Elfmeter zum 2:0 verwandeln. Jubel auf allen Seiten – auch beim FC Schalke 04. Denn bei diesem Ergebnis blieb es bis Abpfiff.

Donezk kann es noch schaffen

Die Konsequenz: Der Traum von den Playoffs lebt. Donezk springt in der Tabelle auf Platz 27, hat jetzt sieben Punkte. Um es am letzten Spieltag noch unter die besten 24 Teams zu schaffen, bedarf es zunächst einen eigenen Sieg.

Und dann müssen einige andere Ergebnisse stimmen. Von den beiden Teams aus Lissabon, Paris St. Germain und VfB Stuttgart (alle zehn Punkte), sowie Manchester City und Dinamo Zagreb (beide acht Punkte) dürfen maximal drei Teams gewinnen. Bitter für Donezk: Abseits von Stuttgart gegen Paris gibt es keine direkten Duelle dieser Teams. Und endet diese Partie unentschieden, kann Donezk beide nicht mehr überholen.

FC Schalke 04: Der BVB entscheidet

Es muss also einiges passieren, damit Schalke sein Stadion ein weiteres Mal vermieten kann. Besonders brisant: Donezk tritt am letzten Spieltag bei Borussia Dortmund an! Ausgerechnet der Erzrivale der Knappen könnte weiteren Millionen-Einnahmen also im Weg stehen.