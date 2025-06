FC Schalke 04: Transfer-Hoffnung! Wird ER S04 das große Geld bescheren?

Der FC Schalke 04 befindet sich unter Sportvorstand Frank Baumann mitten in den Kaderplanungen für das kommende Jahr. Jetzt ergeben sich neue Erkenntnisse und Hoffnungen für S04.

Im Winter wurden Ron-Thorben Hoffmann und Lino Tempelmann an Eintracht Braunschweig verliehen. Beide Spieler hatten maßgeblichen Anteil am Klassenerhalt der „Löwen“, der letztlich durch die Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken gesichert wurde. Während die Zukunft von Hoffmann geklärt ist, bleibt die Situation für Tempelmann offen.

FC Schalke: Situation noch offen

Ron-Thorben Hoffmann bleibt bei Eintracht Braunschweig. Laut Sportchef Benjamin Kessel greift die Kaufpflicht für den Torwart. „Ron-Thorben bleibt hier, es freut mich, dass bei ihm die Kaufpflicht greift“, erklärte Kessel nach der Relegation. Hoffmann bewies mit starken Leistungen, wie wichtig er für den Verein ist – speziell in den beiden Relegationsspielen gegen Saarbrücken.

Lino Tempelmanns Zukunft ist hingegen noch ungewiss. Im Gegensatz zu Hoffmann wurde für ihn keine Kaufoption vereinbart. Sein Vertrag beim FC Schalke 04 läuft noch bis 2026, doch Braunschweig plant mit dem Mittelfeldspieler. In der Rückrunde glänzte der 26-Jährige mit sechs Toren und zwei Vorlagen – Leistungen, die Begehrlichkeiten geweckt haben.

FC Schalke 04 und Tempelmanns Situation

„Bei Lino“, betonte Kessel, „werden wir alles versuchen, was in unserer Macht steht.“ Doch auch andere Vereine könnten Interesse an dem vielseitigen Mittelfeldspieler zeigen. Für den FC Schalke 04 dürfte dies eine interessante Option für die Sommer-Transferphase darstellen, um Tempelmanns Marktwert möglicherweise gewinnbringend zu nutzen.

Die Schalker Leihen nach Braunschweig zeigen unterschiedliche Verläufe. Während Hoffmanns Wechsel bereits fix ist, bleibt Tempelmanns Zukunft vorerst ein Rätsel. Der FC Schalke 04 wird genau abwägen, ob er den Spieler selbst benötigt oder Transferchancen nutzt – und möglicherweise noch eine dicke Ablöse für Tempelmann erhält. Die könnte S04 dann wieder in neue Stars reinvestieren.

