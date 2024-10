S04-Fans können es nicht glauben – Pechsträhne von Youngster reißt nicht ab

Beim FC Schalke 04 läuft es derzeit alles andere als rund. Königsblau steckt tief im Abstiegskampf und auch der Trainereffekt mit Neu-Coach Kees van Wonderen ist bereits verpufft. Dazu fehlt S04-Kapitän Kenan Karaman im kommenden Spiel aufgrund einer Gelbsperre.

Obendrein hat ein S04-Star immer wieder mit kleinen Blessuren zu kämpfen. Emil Höjlund hat das jüngste Spiel erneut verpasst. Damit fehlte der Däne bereits in fünf Partien in dieser noch jungen Saison.

S04-Juwel Höjlund erneut verletzt

Als seine Verpflichtung bekannt gegeben wurde, haben sich viele Knappen-Anhänger über ein echtes Sturmtalent gefreut. Höjlund kam aus der Jugend des FC Kopenhagen zu Königsblau und sollte eine echte Alternative für den Sturm sein. Allerdings werfen ihn Verletzungen immer wieder zurück.

Immer wieder fällt der 18-Jährige aus, sodass er sich noch nicht fest ins Team spielen konnte. In Hannover fehlte er laut „WAZ“ aufgrund von Problemen an der Achillessehne. Zuvor hatte er Probleme mit der Leiste und am Oberschenkel.

Ob und wie lange Höjlund nun ausfällt, ist noch nicht bekannt. In der vergangenen Woche trainierte er zumeist mit der Mannschaft und fiel dennoch aus. In den kommenden Tagen dürfte von Vereinsseite ein Update zu dem Stürmer kommen.

Höjlund-Chance durch Karaman-Sperre?

Ein längerer Ausfall wäre sowohl für den Spieler als auch für S04 ein weiterer herber Rückschlag. Am kommenden Wochenende hätte er die große Chance, sich in die Anfangsformation zu spielen. Denn Kapitän Kenan Karaman fehlt im Spiel gegen Fürth (Samstag, 26. Oktober, 13 Uhr) aufgrund einer Gelbsperre.

Dadurch hätte Höjlund durchaus die Möglichkeit auf Spielzeit. Im Testspiel gegen den FC Aarau (2:2) konnte er mit einem Treffer bereits auf sich aufmerksam machen. Gleiches erhoffen sich die S04-Fans auch in Pflichtspielen. Noch wartet der Däne auf sein erstes Pflichtspiel-Tor für Königsblau.