FC Schalke 04: Paukenschlag bei der Konkurrenz – S04 schaut genau hin!

Der 2:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC sorgt beim FC Schalke 04 für viele erleichterte Gesichter. Zuvor hatte sich schon fast die nächste Mini-Krise angedeutet, nachdem es gegen Magdeburg und Köln zwei Niederlagen in Serie setzte.

Durch die drei Punkte gegen den KSC und den Sprung auf Tabellenplatz elf darf Kees van Wonderen nun also vorerst durchatmen. Doch kurz nach Spielabpfiff sorgt ein dicker Paukenschlag bei der Konkurrenz für Aufsehen – alle S04-Fans schauen ganz genau hin!

FC Schalke 04: Hertha BSC trennt sich von Fiel

Dass sich das Trainerkarussell auf Schalke fast schon traditionell etwas schneller dreht als anderorts, ist bekannt. Derzeit sitzt Kees van Wonderen jedoch fest im Sattel, der Niederländer hat Königsblau seit seiner Ankunft im Oktober letzten Jahres zurück in die Spur gebracht.

Selbiges lässt sich über Hertha BSC derzeit jedoch nicht sagen. Die Hauptstädter haben zuletzt vier Pflichtspiele in Serie verloren, sind so in der Tabelle auf Rang 14 abgerutscht – und somit mitten im Abstiegskampf. Die logische Konsequenz folgte nun am Sonntag (16. Februar): Wie „Sky“ und „Kicker“ übereinstimmend berichten, muss Hertha-Trainer Christian Fiel seinen Trainerstuhl räumen. Der 44-Jährige wurde erst im vergangenen Sommer vom 1. FC Nürnberg verpflichtet, konnte in Berlin aber keinen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Fiel-Nachfolger in den Startlöchern

Wie „Sky“ weiter berichtet, soll Fiels Nachfolger bereits in den Startlöchern stehen. Stefan Leitl soll neuer Cheftrainer bei der Hertha werden und den Klub wieder zurück in die Erfolgsspur bringen. Demnach müssen sich die Berliner nur noch mit Leitls Ex-Klub Hannover 96 einigen, bei dem der 47-Jährige erst Ende Dezember überraschend entlassen worden war.

Schon in drei Wochen (8. März) wird es dann zum direkten Duell zwischen Hertha BSC und dem FC Schalke 04 kommen. Beim Revierklub wird man hoffen, dass der bis dahin vielerorts berüchtigte Trainereffekt bei den Berlinern noch auf sich warten lässt.