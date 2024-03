Schalke-Trainer Karel Geraerts nach Hertha-Pleite völlig ratlos – erreicht er die Mannschaft nicht mehr?

Der FC Schalke 04 geht auf fremdem Platz mal wieder völlig unter, kassiert bei Hertha BSC eine 2:5-Abreibung. Trainer Karel Geraerts ist nach der Pleite ratlos, kann sich den Auftritt seiner Mannschaft nicht erklären.

Schalkes Auswärtsschwäche ist eklatant, kann den Klub sogar den Klassenerhalt kosten. Nach der Niederlage in Berlin ist die Situation extrem angespannt, die Abstiegsplätze rücken immer näher.

FC Schalke 04: Geraerts-Ansage verpufft komplett

20.000 Schalke-Fans machten sich auf den Weg in die Hauptstadt und wurden von ihrer Mannschaft wieder einmal bitter enttäuscht. Fünf Tore ließ sich S04 einschenken, war in der Abwehr maßlos überfordert.

+++ FC Schalke 04: Wut auf Geraerts! Fans machen S04-Trainer nach Debakel Vorwürfe +++

Vor dem Spiel hatte Geraerts noch gesagt: „Ich habe meinen Spielern in dieser Woche auch die Botschaft mitgegeben, dass es nicht normal ist, dass so viele Schalke-Fans kommen. Es gibt keine einzige Entschuldigung, keinen einzigen Grund, warum wir uns nicht voll konzentrieren sollten.“ Er forderte keinen Sieg, sondern nur eine „gute Leistung“.

Angekommen ist die Botschaft offensichtlich nicht. Schalke versagte in Berlin, wie auch bei den Auswärtspleiten in Magdeburg (0:3) und Kaiserslautern (1:4). „Ich muss mich bei den Schalker Fans für die Leistung entschuldigen“, schimpfte Trainer Karel Geraerts. „Ich bin sehr geschockt über die erste Halbzeit. Eine Menge Spieler machen zu viele Fehler, das ist auf diesem Niveau zu viel“

„Ich kann nicht mehr selbst spielen“

Er habe die ganze Woche versucht, die Spieler zu pushen. Allein die Atmosphäre hätte den S04-Kickern eigentlich „Energie geben“ müssen. Doch das tat sie nicht. „Wir erstarren. Das ist gar nicht gut“, befand Geraerts.

Er betonte zwar, dass er weiter versuchen werde, Lösungen zu finden, erklärte aber auch: „Ich kann nicht mehr selbst spielen, die Spieler müssen es richten. Sie müssen Tore schießen und verteidigen.“ Er nimmt die Stars in die Pflicht.

Das könnte dich auch interessieren:

Schalkes Auswärtsschwäche ist dramatisch. Während S04 in der Heimtabelle mit 23 Punkten auf Platz sechs steht, liegt man in der Auswärtstabelle mit nur sieben Zählern auf Rang 17. Die Auswärtsschwäche könnte Schalke am Ende sogar den Klassenerhalt kosten.