FC Schalke 04: Nächster Torwart-Wechsel? Ex-S04-Keeper spricht Klartext

Es ist mittlerweile fast schon Tradition, dass es beim FC Schalke 04 in jeder Saison mehrere Male eine Torwart-Diskussion gibt. So ist es auch in dieser Spielzeit der Fall gewesen. Zu Beginn der Saison setzte sich Justin Heekeren überraschend gegen die eigentlich geplante neue Nummer eins Ron-Thorben Hoffmann durch.

Und auch unter dem mittlerweile neuen Trainer Kees van Wonderen hat Heekeren das Torwart-Duell gewonnen. Der Keeper des FC Schalke 04 machte in der Hinrunde allerdings oftmals keine gute Figur. Schnell wurde es wieder laut und die nächste Diskussion stand in den Startlöchern. Sollte es einen weiteren Torwartwechsel zur Rückrunde geben? Ex-S04-Keeper und Torwart-Trainer Holger Gehrke äußert sich gegenüber DER WESTEN deutlich.

FC Schalke 04: Wieder eine Torwart-Diskussion?

Zwar beendete der FC Schalke 04 die Hinrunde mit einem 4:1-Hammer bei der SV Elversberg, doch Justin Heekeren bestimmte die Schlagzeilen. Der junge Torhüter patzte beim zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, dem 24-Jährigen flutschte der Ball durch die Finger. Aber auch in den Spielen davor zeigte der Torwart immer wieder einige Fehler. Für eine ohnehin schon wackelige Abwehr ist es nicht gerade hilfreich, wenn im Tor wenig Sicherheit ausgestrahlt wird.

„Mir fehlt ein bisschen die Ausstrahlung beim Heekeren. Ich kann diesen Torwart-Zweikampf mit Hoffmann schwer beurteilen. Es ist ein bisschen ungewöhnlich, dass man einen Keeper holt, der die neue Nummer eins sein sollte und ihm keine richtige Chance gibt“, sagt Holger Gehrke im DER WESTEN-Gespräch. Ron-Thorben Hoffmann wurde zu Saisonbeginn von Eintracht Braunschweig verpflichtet, um der neue Stammtorwart zu werden.

Doch unter Ex-Trainer Karel Geraerts stand Heekeren plötzlich im Tor. Neu-Trainer Kees van Wonderen gab Hoffmann zwei Spiele, um sich zu zeigen, entschied dann aber auf Heekeren. Seitdem kommt Hoffmann nur in Testspielen zum Einsatz. „Diese ganze Torhüter-Geschichte ist sehr ungewöhnlich“, findet Gehrke.

Kein Torwartwechsel zum Rückrunden-Start

Gehrke betont aber auch, dass er nicht an einen Torwartwechsel beim FC Schalke 04 glaubt. Der Grund ist einfach: „Was dagegen spricht, ist der alte Trainerspruch: ,Never change a running system‘. S04 ist jetzt so ein bisschen in der Erfolgsspur und da wechselt man nicht so gerne.“ Nach zuletzt positiven Ergebnissen gehen die Königsblauen mit einem guten Gefühl in die Winterpause.

Es gibt dennoch immer ein „aber“. „Wenn die Vorbereitung beginnt, wird Hoffmann sicherlich die Gelegenheit bekommen, sich zu zeigen. Vielleicht werden die Karten da wieder neu gemischt“, sagt Gehrke gegenüber DER WESTEN.

Wie alle Zweitligisten befindet sich S04 auch in der Winterpause. Vom 3. bis zum 10. Januar 2025 absolviert der Revierklub ein Trainingslager in Belek, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Diese startet für die Königsblauen am 18. Januar 2025 mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Braunschweig. Ob dann Heekeren weiter im Tor stehen wird? Trainer Kees van Wonderen äußerte sich ebenfalls dazu.