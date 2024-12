FC Schalke 04: Torwartkampf neu eröffnet? Van Wonderen wird nach Heekeren-Patzer deutlich!

Der FC Schalke 04 kann sich auf besinnliche Weihnachten freuen. Nach dem deutlichem 4:1-Auswärtssieg bei Tabellenführer Elversberg ist der S04 auf Tabellenplatz 13 vorgerückt – die Abstiegsränge scheinen Geschichte.

Doch der jüngste Erfolg in Elversberg hatte einen Schönheitsmakel: Beim einzigen Gegentor des Tages sah Justin Heekeren gar nicht gut aus, dem 24-Jährige flutschte der Ball durch die Finger. Es war nicht die erste Unsicherheit der Nummer eins des FC Schalke 04 in dieser Saison. Wackelt sein Platz im Tor jetzt? Trainer van Wonderen spricht Klartext!

FC Schalke 04: van Wonderen stärkt Heekeren den Rücken

Kurz nach Spielabpfiff im Elversberger Ursapharm Stadion sagte der Schalker Übungsleiter: „Das war ein Klassiker. Doch das kann passieren und ist auch schon anderen Spielern in meiner Mannschaft in dieser Saison unterlaufen“, so van Wonderen deutlich, der damit wohl jegliche Diskussionen um die Torwartposition aus der Welt schaffen will.

Auch interessant: FC Schalke 04: Nach Abgang von Top-Talent – Elgert zeigt sich selbstkritisch

Die wohlwollenden Worte an seine Nummer eins dürften jedoch auch mit der ansonst stabilen Leistung Heekeren in Elversberg zusammenhängen. Sowohl vor als auch nach seinem Patzer zeigte sich der 24-Jährige stabil und konnte einen weiteren Einschlag in seinem Kasten verhindern. Sein Status als Stammkeeper beim Revierklub dürfte nach dem Fehler also nicht wackeln.

Hoffmann-Abgang weiter möglich

Für Ron-Thorben Hoffmann sieht es dagegen weiter danach aus, als würde er in dieser Saison keine weitere Chance im Schalker Tor erhalten. Im Gegenteil: Sollte ein attraktives Angebot für den im Sommer aus Braunschweig verpflichteten Schlussmann eintrudeln, soll der S04 verhandlungsbereit sein.

Stattdessen geht man auf Schalke mit Justin Heekeren in die Rückrunde. Der gebürtige Niederrheiner wird alles daran setzen, dass sich seine Mannschaft in der Defensive steigern wird. Mit 33 Gegentoren stellt der S04 eine der schwächsten Abwehrreihen der Liga.