FC Schalke 04: Millionen-Traum – S04 hofft auf dicken Geldregen

Diese Nachricht schlug ein wie eine Bombe! Um an weitere Einnahmen zu gelangen, plant der FC Schalke 04 die Gründung einer Genossenschaft. Über diese sollen Fans ihre persönlichen Anteile an der Veltins-Arena erwerben können.

+++ Hannover-Star scheiterte einst bei S04 – vor dem Wiedersehen lässt er tief blicken +++

Dass den FC Schalke 04 seit vielen Jahren finanzielle Probleme plagen, ist nichts Neues. Die Verbindlichkeiten liegen weiterhin im dreistelligen Bereich. Zwei Abstiege in drei Jahren halfen da wenig. Mit dem Genossenschaftsplan rechnen sich die Bosse wohl einen Millionen-Geldregen aus.

FC Schalke 04 in prekärer Lage

Rund 160 Millionen Euro betrage die Verbindlichkeiten, die die Knappen aktuell mit sich herumschleppen. Weil in den vergangenen Jahren der sportliche Erfolg der Profi-Fußballmannschaft gänzlich ausblieb, leidet der ganze Verein. Durch den Absturz in die Zweitklassigkeit entgehen dem Verein millionenschwere TV-Gelder.

Es braucht also andere Einnahme-Quellen, wie angestrebte teure Spielerverkäufe, neue Sponsoren-Deals (hier mehr zu einem umstrittenen Partner lesen) – oder eben die Genossenschaftsidee. Können Vorstandsboss Matthias Tillmann und Co. damit einen Coup für den FC Schalke 04 landen?

Um DIESE Summe geht es

Die eigenen Fans sind vielleicht das größte Kapital, was der Klub besitzt. Trotz zahlreicher Krisen halten sie ihrem Verein weiterhin die Treue. Regelmäßig rennen sie dem S04 den Fanshop ein, wenn neue Trikots vorgestellt werden. Auf diese Treue hofft man jetzt auch, in dem man ihnen einen Anteil an der geliebten Veltins-Arena in Aussicht stellt.

Ein neuer Bericht der „Bild“ enthüllt, welche Einnahmen sich die Knappen angeblich erhoffen. Es soll dabei um eine Summe in Höhe von 35 Millionen Euro gehen – mindestens. Ob diese erreicht werden kann, steht bisher noch in den Sternen.

FC Schalke 04: Entscheidungen müssen sitzen

Es ist mal wieder die Zeit auf Schalke, in der die Entscheidungen der Verantwortlichen sitzen müssen. Das gilt auch im sportlichen Bereich. Dort feiert Neu-Trainer Kees van Wonderen beim Spiel in Hannover (19. Oktober) sein Debüt.

Mehr von uns kannst du hier lesen:

Nach einem ganz schwachen Saisonstart soll der Niederländer die Mannschaft des FC Schalke 04 wieder auf Touren bringen. Aber das sollten vor ihm auch schon Karel Geraerts, Thomas Reis, Frank Kramer, Dimitrios Grammozis und, und, und.