FC Schalke 04: Kabinen-Enthüllung! Hechelmann platzt der Kragen – „Ging nicht anders“

Alarmstufe Rot beim FC Schalke 04! Der Pott-Klub zeigt gegen Fortuna Düsseldorf einen desolaten Auftritt in der ersten Halbzeit, liegt schon nach 26 Minuten mit 0:3 hinten. Die Gemüter kochen hoch.

In der Kabine des FC Schalke 04 hat es während der Halbzeitpause dann richtig geknallt. Sogar Sportdirektor Andre Hechelmann fuhr in der Kabine aus seiner Haut, hielt sich dieses Mal nicht im Hintergrund.

FC Schalke 04: Hechelmann macht S04-Stars rund

So richtig wollte Trainer Karel Geraerts auf der Pressekonferenz nach der 3:5-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf nicht verraten, was in der Halbzeitpause in der Kabine abging. Er bestätigte nur, dass er seine Spieler angeschrien hat.

Ziemlich außergewöhnlich und nicht üblich: Dieses Mal ließ auch Sportdirektor Andre Hechelmann seiner Wut freien Lauf. Der 39-Jährige, der sonst während der Halbzeitansprache meist nur wortlos am Rand steht, verteilte eine Standpauke.

„Es war ein Punkt erreicht, da ging es nicht anders. Das hatte sich während der ersten Halbzeit aufgebaut. Es ist mein Job auf der Tribüne, Haltung zu bewahren, nicht rumzuschreien. Aber die richtigen Worte in der Halbzeit zu finden, das war mir ein Bedürfnis“, wird Hechelmann von der „WAZ“ zitiert.

S04-Sportdirektor Hechelmann: „Ich habe mich geschämt“

Der Sportdirektor fand im Anschluss an die Partie ziemlich deutliche Worte: „Ich habe mich geschämt. Das war ein Spiegelbild von Elversberg. Wir haben dieses Spiel zwei Wochen lang aufgearbeitet, es in den beiden Testspielen in der Länderspielpause besser gemacht. Aber das bringt ja nichts. Du musst abliefern, wenn es um Punkte geht. Da gibt es keine Ausrede. Es geht um Haltung, um die eigene Ehre. Es tut mir im Herzen weh für alle, die hier angereist sind.“

Vom vor der Saison als Ziel ausgerufenen Aufstieg redet beim FC Schalke 04 inzwischen keiner mehr. Viel mehr noch: Nach lediglich 13 Punkten aus 14 Spielen ruft Hechelmann nun den Abstiegskampf aus.