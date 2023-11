FC Schalke 04: Spieler lässt Frust freien Lauf – jetzt droht Geraerts mit Konsequenzen

Es war eine bezeichnende Szene für den FC Schalke 04 am Samstagabend: Beim Stand von 0:3 wechselt Karel Geraerts in der 33. Minute gleich drei Mal, nimmt unter anderem Thomas Ouwejan runter. Der Außenverteidiger ist damit überhaupt nicht einverstanden und rastet aus.

Schalke-Trainer Karel Geraerts war mit dem Verhalten seines Spielers überhaupt nicht einverstanden. Mit einem kurzen Gespräch dürfte das Thema nicht erledigt sein, wie der S04-Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf durchblicken ließ.

FC Schalke 04: Ouwejan nach Auswechslung stinksauer

Gegen Fortuna Düsseldorf startete Schalke katastrophal, lag nach 26 Minuten mit 0:3 hinten. Geraerts musste schon fast reagieren, also wechselte er in der 33. Minute gleich drei Mal. Neben dem verletzten Dominick Drexler mussten auch Lino Tempelmann und Ouwejan runter. Blendi Idrizi, Paul Seguin und Tobias Mohr kamen in die Partie.

Bei Ouwejan war der Frust über die Auswechslung am größten. Er verweigerte den Handschlag mit dem Trainer, ging wortlos an ihm vorbei in Richtung Kabine. Geraerts stellte ihn sofort zu Rede, es entstand ein hitziges Wortgefecht. Sogar Sebastian Polter und Gerald Asamoah versuchten zu schlichten – ohne Erfolg. Ouwejan verschwand im Spielertunnel (Hier mehr!).

„Akzeptiere ein solches Verhalten nicht“

Nach dem Spiel sagte Geraerts zu der Szene: „Ich verstehe, dass ein Spieler unglücklich ist, wenn er vom Trainer noch in der ersten Halbzeit eingewechselt wird. Ich bin aber nicht der erste Trainer, der so entscheidet und werde nicht der letzte sein. Mit den Leistungen der drei Spieler war ich nicht einverstanden.“

„Man muss immer Respekt zeigen – für das Team, für den Klub, für den Coach, für alle“, betonte Geraerts. Aber wie geht er nun mit der Situation um? „Lassen Sie mich eine Nacht darüber schlafen, aber ich akzeptiere ein solches Verhalten nicht. Das Team steht über allem. Es geht nicht um Individuen“, so Geraerts.

Noch ist nicht das letzte Wort gesprochen worden. Welche Konsequenzen Ouwejan für seinen Ausraster nun drohen, ist aber noch unklar.