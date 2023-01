FC Schalke 04 holte ihn erst im Sommer – macht ER schon wieder den Abflug?

Für 500.000 Euro Ablöse holte der FC Schalke 04 im Sommer Florent Mollet vom HSC Montpellier ins Ruhrgebiet. Bislang kommt er bei den Königsblauen aber kaum zum Zug, konnte seine Qualitäten in der Bundesliga noch nicht zeigen.

Jetzt wird Florent Mollet schon wieder mit einem Abgang in Verbindung gebracht. Ein Verein aus seiner Heimat Frankreich soll den 31-Jährigen auf dem Zettel haben. Verlässt Florent Mollet den FC Schalke 04 im Winter schon wieder?

FC Schalke 04: Mollet schon wieder weg?

Als Kreativspieler für die Offensive kam Mollet im Sommer für kleines Geld aus Frankreich. Zur Winterpause stehen gerade ein Mal elf Einsätze und ein mickriger Treffer zu Buche. Nur fünf Mal stand er dabei in der Startelf, wurde von Ex-Trainer Frank Kramer sogar zwischenzeitlich für drei Spiele aus dem Kader genommen.

Die Erwartungen konnte Mollet im ersten halben Jahr beim FC Schalke 04 noch nicht erfüllen, doch ist es damit wirklich schon wieder vorbei? Laut der bekanntesten französischen Sportzeitung „L’Equipe“ steht Mollet beim FC Nantes auf dem Zettel. Der 15. der Ligue 1 sucht im Winter nach Verstärkung für die Offensive und soll dabei Mollet ins Auge gefasst haben.

So realistisch ist ein Mollet-Verkauf

Dass der 31-Jährige aber schon im Winter den Abflug macht, ist nur schwer vorstellbar. Sein Vertrag beim FC Schalke 04 läuft bis 2025, Nantes müsste also eine Ablösesumme im Millionenbereich zahlen – und nur dann würde wahrscheinlich auch der FC Schalke 04 ernsthaft darüber nachdenken.

Die Königsblauen brauchen Mollet. In der Offensive fehlt aktuell mit Rodrigo Zalzar ein wichtiger Spieler fürs Zentrum. Würde Mollet den Verein im Winter verlassen, wäre Dominick Drexler die einzige Option im offensiven Mittelfeld. Es müsste also unbedingt ein Ersatz her. Und wie schwer sich die Spielersuche für den FC Schalke 04 gestaltet, sieht man ja aktuell bereits. Ein Flügelstürmer fehlt weiterhin, der Skarke-Deal droht zu platzen.