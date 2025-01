FC Schalke 04 – FC Zürich im Live-Ticker: S04 rollt über Zürich! Joker stechen direkt

Ein Highlight zum Abschluss! Das Trainingslager der Königsblauen neigt sich schon wieder dem Ende entgegen. Zum Abschluss steht zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Zürich ein Testspiel auf dem Programm. Es ist die Generalprobe vor dem Rückrundenstart in knapp einer Woche.

Traditionell testen die Trainer dann meist die Startelf, die man auch in den ersten Pflichtspielen aufstellen will. Lässt sich S04-Coach Kees van Wonderen beim Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und FC Zürich so tief in die Karten schauen?

FC Schalke 04 – FC Zürich im Live-Ticker: Erfolg zum Abschluss?

Kehren die Knappen mit einem guten Gefühl zurück nach Deutschland oder gibt es bei FC Schalke 04 – FC Zürich einen kleinen Dämpfer? Die Antwort gibt es ab 13 Uhr. Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

FC Schalke 04 – FC Zürich 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Sylla (7′), 2:0 Kaminski (10′), 3:0 Höjlund (68′)

Aufstellung: Heekeren – Bulut (61′ Gantenbein), Schallenberg (61′ Sanchez), Kaminski (61′ Hong), Murkin (61′ Donkor) – Seguin (61′ Wasinski), Grüger (46. Kalas) – Aydin (61′ Amoussou-Tchibara), Karaman (61′ Mohr), Hamache (61′ Remmert) – Sylla (61′ Höjlund)

90′ Ohne große weitere Szenen plätschert die Partie ihrem Ende entgegen. Schalke gewinnt am Ende klar mit 3:0 gegen den Schweizer Erstligisten. Eine gelungene Generalprobe vor dem Rückrundenstart.

68′ Tooooor für Schalke!

Höjlund schnappt sich den Ball und verwandelt humorlos in die rechte Ecke.

67′ Elfmeter für Schalke!

Die neue Elf macht gleich spürbar mehr Dampf. Amoussou-Tchibara geht im gegnerischen Strafraum ins Dribbling und wird gelegt. Sofort ertönt der Pfiff.

61′ Es bleibt ein ruhiger Kick ohne große Chancen. Jetzt wechselt van Wonderen komplett durch. Bis auf Kalas und Heekeren gehen alle Spieler runter. Wir sortieren mal kurz die neue Aufstellung.

46′ Rein geht es in die 2. Halbzeit. Van Wonderen wechselt einmal: Kalas kommt für Grüger. Schallenberg rückt dafür ins Mittelfeld.

Halbzeit: Danach ist Pause. Der FC Schalke 04 geht gegen den FC Zürich mit einem 2:0 in die Pause. Nach ganz starken ersten zehn Minuten nahmen sich Knappen etwas zurück. Mal sehen, wie es im zweiten Durchgang wird.

45′ Kurz vor der Pause nochmal eine große Chance für die Knappen! Wieder durch die Kombination Bulut/Sylla. Allerdings wird Syllas Schuss stark pariert.

34′ Das Spiel ist mittlerweile deutlich zugunsten der Züricher gekippt. Schalke hat aktuell wenig Platz zum Atmen. Kommt man trotzdem mit der Zwei-Tore-Führung in die Pause?

27′ Chance für Zürich! Nach einer Ecke kommt Perea frei zum Kopfball und setzt diesen nur knapp neben den Kasten von Heekeren.

26′ S04 lässt es jetzt ein wenig ruhiger angehen, konzentriert sich auf Ballbesitzphasen und sauberes Spiel. Allerdings investieren auch die Züricher jetzt mehr für ihr Spiel.

15′ Das war mal ein echter Knallstart für die Knappen. Gegen den Schweizer Erstligisten präsentiert man sich bisher sehr dominant und vor dem gegnerischen Tor vor allem kaltschnäuzig.

10′ Toooooor für Schalke!

Und schon wieder klingelt es! Paul Seguin führt die Ecke kurz auf Max Grüger aus. Der flankt mit viel Gefühl von der Strafraumkante hinein, wo Marcin Kaminski das Ding reinköpft.

7′ Toooooor für Schalke!

Und jetzt ist er drin. Schalke kontert dieses Mal über rechts und über Aydin. Der legt den Ball in den Lauf von Taylan Bulut, der im Strafraum dann den Blick für Sylla hat. Der Goalgetter zieht ab und schießt den Torwart an. Doch mit etwas Glück trudelt die der Ball ins Tor.

5′ Die erste richtig dicke Chance für die Knappen! Über die linke Seite kommt Grüger zum Abschluss und donnert den Ball gegen die Latte. Das war knapp.

1′ Los geht es in Belek. Die Knappen stoßen an.

12.29 Uhr: Und da haben wir die elf Spieler, die von Beginn an zaubern dürfen. Das liest sich wie eine aktuelle Startelf. Einzig Hamache ist in dieser Auflistung wohl eine kleine Überraschung.

12.00 Uhr: In einer Stunde geht es los in Belek. Noch halten sich die Knappen mit einer Aufstellung zurück.

10.35 Uhr: Schon vor zwei Jahren trafen der FC Schalke 04 und der FC Zürich in Belek (Türkei) aufeinander. Damals trennten sich beide Verein 2:2.

10.03 Uhr: Anpfiff ist um 13 Uhr deutscher Zeit. Wo die Partie übertragen wird, kannst du hier lesen. Alternativ verpasst du hier im Live-Ticker aber auch nichts.

Pokert van Wonderen?

9.47 Uhr: Dahingehend dürfte interessant sein, welche Startelf van Wonderen im ersten Durchgang auf den Platz stellt. Diese könnte sich schon sehr nah an dem bewegen, was die Fans dann auch gegen Braunschweig zu sehen bekommen.

9.23 Uhr: Seit einer knappen Woche ackern die S04-Stars unter der türkischen Sonne in Belek. Die Euphorie und die Hoffnungen sind groß. Nach den erfolgreichen Wochen vor der Winterpause erwarten die Fans, dass Trainer und Mannschaft den erfolgreichen Spielstil weiter verbessern.

Donnerstag, 9.00 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Trainingslagertest der Knappen in diesem Winter. Vor wenigen Tagen gewann man gegen den FC Aarau. Gelingt dem FC Schalke 04 gegen FC Zürich auch ein Erfolg?