FC Schalke 04 – FC Utrecht im Live-Ticker: Fans müssen draußen bleiben! Geisterkick zur Mittagszeit

Jetzt wird es richtig ernst! Nur noch zwei Testspiele stehen an, dann müssen alle Mechanismen greifen. Schon in wenigen Wochen beginnt die 2. Bundesliga. Beim Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und dem FC Utrecht will S04-Trainer Karel Geraerts an den Feinheiten arbeiten.

Das Duell gegen den FC Utrecht ist für den FC Schalke 04 ein echter Gradmesser. Der niederländische Klub schrammte nur leicht an der Qualifikation für das internationale Geschäft vorbei. Wie präsentieren sich die Knappen?

FC Schalke 04 – FC Utrecht: Testspiel ohne Fans

Tags zuvor testete S04 bereits gegen den SC Verl und ließ dort die 2. Garde ran (hier die Begegnung zum Nachlesen). Bei FC Schalke 04 – FC Utrecht dürfen sich wohl die potenziellen Stammspieler beweisen. Mit unserem Live-Ticker bleibst du immer auf dem Laufenden.

FC Schalke 04 – FC Utrecht -:- (-:-)

Tore:

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

12.03 Uhr: Auf dem Feld kommt es heute zum Wiedersehen mit einem ehemaligen Schalke-Spieler. Can Bozdogan kehrt nach Gelsenkirchen zurück.

10.53 Uhr: Nochmal zu Taylor Swift: Die Mannschaft der Schalker wird nach dem Testspiel heute Abend geschlossen das Konzert besuchen. Eine besondere Teambuilding-Maßnahme nach einem hoffentlich erfolgreichen Test.

10.30 Uhr: Eine Frage, die sich die Fans der Knappen stellen: Wie präsentiert sich die Defensive? Zwei Gegentore gegen Kiew, vier gegen Midtjylland und ebenso zwei gegen den SV Meppen. Richtig sattelfest präsentierte sich die letzte Reihe bisher nicht.

10.10 Uhr: Übertragen wird die Partie im Übrigen auf dem YouTube-Kanal der Knappen. Wenn du unterwegs oder arbeiten bist, kannst du aber natürlich auch unseren Live-Ticker verfolgen.

Keine Zuschauer dabei

9.33 Uhr: Die Partie heute startet um 13 Uhr. Zuschauer sind beim Kick auf dem Trainingsgelände allerdings nicht zugelassen. Der Grund: Taylor Swift. Der US-Mega-Star spielt am Abend ihr drittes und letztes Konzert in der Veltins-Arena. Daher sei es aus organisatorischen Gründen nicht möglich, die Partie vor Zuschauern stattfinden zu lassen erklärten die Knappen.

9.11 Uhr: Den knappen 1:0-Sieg gegen Verl überschattete eine üble Szene um Tobi Mohr. Nachdem er den Ball gegen den Kopf bekommen hatte, war er einige Minuten bewusstlos liegen geblieben. Glücklicherweise konnte er das Feld anschließend selbst verlassen.

Freitag, 19. Juli, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Testspiel-Doppel-Header des FC Schalke 04! Gestern noch gegen Verl getestet, heute schon gegen den FC Utrecht. Wie kann sich die Mannschaft von Karel Geraerts?