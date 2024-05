FC Schalke 04: Fans setzen deutliches Zeichen – darüber kann manch anderer Verein nur staunen

Die Saison des FC Schalke 04 verlief keinesfalls so, wie man es sich vorgestellt hatte. Statt Aufstiegskampf gab es lange Abstiegsangst. S04 dümpelte im Keller vor sich hin, schaffte die Rettung erst spät.

Trotz aller Misserfolge konnte man sich auf eines verlassen: die Fans. Die Unterstützung für den FC Schalke 04 ist weiterhin ungebrochen hoch, egal wie viele Rückschläge noch kommen mögen. Das schlägt sich auch in den TV-Quoten der letzten Saison wider.

FC Schalke 04: Interesse ungebrochen

Man muss sich ja nur die Stadionauslastung der abgelaufenen Spielzeit anschauen, um zu sehen, was Schalke seinen Anhängern bedeutet. Trotz des Abstiegs, trotz der Sorge, direkt bis in die 3. Liga durchgereicht zu werden, war die Veltins-Arena so gut wie immer voll.

+++ Geraerts-Wende? Bericht aus der Heimat sorgt für Aufsehen +++

Der königsblaue Anhang stellte gar einen Weltrekord auf. Durchschnittlich besuchten rund 61.502 Zuschauer die Heimspiele des FC Schalke 04 – das gab es in einer zweiten Liga noch nie (hier mehr dazu lesen). Und nicht nur das: Auch Zweitliga-Rechteinhaber Sky bekam den Schalke-Effekt zu spüren.

Sky mit Rekordzahlen

Jüngst verkündete der Pay-TV-Sender Rekordzahlen für die abgelaufene Spielzeit. Insbesondere die dank immer weiterer Traditionsvereine zunehmend attraktivere 2. Liga sorgte für großes Wachstum. 1,91 Millionen Zuschauer sahen im Schnitt die Partien.

Im Vergleich zur Vorsaison ist dies ein Wachstum von 25 Prozent – und gleichzeitig eine neue Bestmarke. Die alte Bestmarke stammte aus der Saison 2021/2022. Auch das spielte Schalke im Unterhaus. Also alles kein Zufall?

FC Schalke 04 vorne dabei

Wie ein Sky-Sprecher gegenüber der „WAZ“ verriet, liege Schalke im TV-Ranking auf den Aufstiegsplätzen. Spiele mit Schalke-Beteiligungen hätten regelmäßig zu den meistgesehenen gehört. Daran konnte auch der Misserfolg der Mannschaft nichts ändern.

Weitere Nachrichten von uns:

Das unterstreicht, wie sehr die Fans des FC Schalke 04 zu ihrem Klub stehen. Eine Treue, die sich manch anderer Klub wünschen würde – und die die Knappen im kommenden Jahr dann auch mit entsprechend sportlicher Leistung belohnen wollen.

Welche drei Spiele der Knappen in der vergangenen Saison die meisten Zuschauer vor den Fernseher lockte, kannst du hier bei den Kollegen von der „WAZ“ nachlesen >>>