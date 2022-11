FC Schalke 04: Ex-Talent abgestürzt – rettet DAS seine Karriere?

In den vergangenen Jahren hat der FC Schalke 04 eine Vielzahl von Spielern aus der Knappenschmiede zu Weltstars ausgebildet. Leroy Sane, Manuel Neuer oder Julian Draxler sind da nur drei Beispiele für die phasenweise herausragende Jugendarbeit der Königsblauen.

Allerdings schafften sie es nicht, die im Laufe ihrer Karriere mal im Trikot des FC Schalke 04 vor den Ball getreten haben, ähnliche Karrieren hinzulegen. Gleiches gilt auch Felix Dornebusch. Der 28-Jährige muss seine Karriere retten.

FC Schalke 04: Dornebusch muss Karriere retten

Aufgrund der Tatsache, dass der heute 28-jährige Torhüter in der Saison 2009/10 und 2010/11 für die U17 des FC Schalke gespielt hat, gilt er per Definition als ehemaliges Talent der Königsblauen. In seinen zwei Jahren im Trikot der Schalker hatte der Keeper insgesamt 20 Spiele für den Klub absolviert. In diesen musste er 32 Mal hinter sich greifen und blieb in vier Spielen ohne Gegentor.

Nach seiner Zeit bei Schalke wechselte Dornebusch in die U19 des VfL Bochum und wurde anschließend in die erste Mannschaft befördert. Nach seinem Abschied vom Ruhrgebietsklub war der Torhüter vereinslos, ehe er vom 1. FC Nürnberg zu Eintracht Braunschweig zu Fortuna Sittard wechselte. Nun ist der 28-Jährige erneut ohne einen Arbeitgeber. Dies könnte sich allerdings bald ändern.

FC Schalke 04: Ex-Spieler spielt bei Klose vor

Am vergangenen Freitagmittag (18. November) hat Felix Dornebusch bei einem Testspiel des SCR Altach gegen den FC Dornbirn die Torwarthandschuhe angezogen und war als Testspieler mit von der Partie. Erfreulich für ihn: Er musste nicht ein einziges Mal hinter sich greifen und seine Mannschaft konnte das Spiel mit 5:0 gewinnen.

Die Minuten auf dem Feld beim Klub aus Österreich könnten für Dornebusch den Schritt zurück in einen Verein bedeuten. Der 28-Jährige ist seit diesem Sommer erneut vereinslos und kann jede Chance, sich für einen neuen Klub zu empfehlen, gut gebrauchen. Sollte der Torhüter weitere überzeugende Auftritte für Altach in der WM-Winterpause leisten, könnte Klose über eine Verpflichtung des ehemaligen Schalkers nachdenken.